國統局﹕今年首10月規模以上工業利潤跌4.3%　10月份企業營收好轉

國家統計局數據顯示，今年首10個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額58,680.4億元（人民幣‧下同），按年下降4.3%。



國統局又指出，期內規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額18,530.9億元，按年下降8.2%；股份制企業實現利潤總額43,718.5億元，按年5.7%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額14,559.0億元，增長0.9%；私營企業實現利潤總額16,501.7億元，下降1.3%。

單計今年10月份，規模以上工業企業利潤按年下降10%。

10月份企業營收及利潤跌幅收窄

國統局工業司統計師于衛寧解讀數據表示，10月份隨着存量政策及一攬子增量政策協同發力、持續顯效，規模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤當月降幅明顯收窄。多數行業盈利較上月好轉，裝備製造業和高技術製造業等新動能支撐作用較強，原材料製造業和消費品製造業利潤降幅大幅收窄。

于衛寧又指出，企業效益狀況呈現以下主要特點﹕工業企業當月營業收入和利潤降幅收窄。超六成行業盈利較上月好轉，製造業最爲明顯。不同類型企業利潤均有回升。裝備製造業利潤由降轉增。總體而言雖然規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但在存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出帶動下，工業企業效益狀況有所改善。