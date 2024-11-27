環聯報告｜金融機構收緊私人貸款審批標準　第二季私貸宗數跌

信貸資料服務機構環聯發布2024年第三季《信貸行業分析報告》，顯示消費者愈加積極善用信貸產品的各類獎賞和優惠，同時數碼服務平台的易用性、普及程度及高效快捷的信貸批核亦進一步吸引消費者積極採用相關服務，此趨勢於循環貸款的表現上最為顯著。



與第二季相比，循環貸款的查詢量按年上升1.54倍，新增貸款宗數亦增加1.07倍。然而，將信貸產品融入電子錢包的金融機構以便利性為先，因此更專注於可快速批核的小額貸款。從報告中可見，即使新增貸款宗數出現顯著增長，新增賬戶的平均信貸額度卻按年下跌42.8%。

第二季，金融機構收緊私人貸款的審批標準，以應對上一季度略為轉差的逾期還款表現。數據顯示，雖然私人貸款查詢量按年上升3.8%，新增貸款宗數卻下跌4.6%。

第二季，香港市場的信用卡查詢量（反映新卡需求）按年增加12.3%，新增信用卡宗數(新開戶口數量)亦按年上升12.7%，然而新增信用卡的平均信用額度則下跌8.7%。加上賬戶及消費者層面的逾期還款率均穩定地保持於低水平，即金融機構仍有充分空間向具有良好還款表現的消費者提供更多信貸，於穩定的風險環境下持續擴展業務。

金融機構取態較保守

報告指出，金融機構較保守的取態，導致次級風險級別消費者的新增貸款宗數比例下降。在所有新增私人貸款中，向此風險級別提供的貸款宗數佔比由去年第二季的29.6%下跌至今年第二季的27.8%。由於審批標準收緊，今年第三季以賬戶計算的逾期還款率（逾期60日或以上）按年改善5個基點，為0.82%。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，無抵押私人貸款是香港唯一擁有相對較高比例次級風險客戶群的產品，因為這類產品一般由風險胃納較高的財務公司為相關消費者而設。鑑於此類貸款大多數借款人的風險狀況，金融機構已經為應對盈利壓力而收緊審批標準，以免影響其整體信貸業務表現。於此類客戶群中維持增長的關鍵在於儘早識別可能會出現的逾期還款風險，辨別出還款表現較好的消費者，並透過持續的信貸教育來推動經濟增長。