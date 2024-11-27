中國石化首座公眾加氫站落成　助香港成綠氫產業示範基地

中國石化昨日下午在新界凹頭舉辦了香港首座公眾加氫站建成儀式，吸引了特區政府、立法會、中聯辦、中企協、民建聯、業界夥伴代表等眾多嘉賓到場見證這一歷史時刻，並由全國人大常委會委員李慧琼、環境及生態局局長謝展寰擔任主禮嘉賓。這標誌著中國石化在境外的首座加氫站正式建成，對香港能源運用發展具有里程碑式的重要意義。



環境及生態局局長謝展寰致辭時表示，政府公布《氫能發展策略》後，跨部門工作組為推動氫能應用拆牆鬆綁，並推動適合的試驗項目，將氫能技術商業化及大規模發展，稍後會啟動食環署首批三輛氫能洗街車試驗，亦會利用凹頭加氫站加氣。

謝展寰致辭。

謝展寰說，當局未來會探討在地盤利用氫能發電，局方明年亦會向立法會提交 《氣體安全條例》修訂建議，在2027年前擬備適合香港的「綠氫」或「低碳氫」能源標準的試驗認證模式，幫助香港標準和國際接軌，向外輸出氫能產品和技術，政府也會協助業界在香港展示各類氫能產品和技術，希望香港可以成為綠氫產業的示範基地。

李慧琼致辭。

全國人大常委會委員、立法會議員李慧琼表示，「短短一年時間，見證中國石化香港首座公眾加氫站由動工到如今建成並投入使用，我感到十分欣喜和鼓舞，這是香港氫能項目具有曆史意義的時刻。氫能作為清潔高效的能源，已經成為未來能源發展的重要組成部分。香港作為國際大都市，氫能能源的引入不僅能助力香港實現「碳中和」的目標，更能推動本地經濟結構多元化和創新發展。積極響應國家清潔能源發展方向，香港願繼續為建成「美麗中國」而獻力。」

李玉杏致辭。

中國石化股份公司副總裁、銷售公司董事長李玉杏致辭說，中石化(香港)有限公司作為中國石化在港全資子公司，持續致力於清潔能源的創新發展和可持續運用，在提升傳統能源綠色潔淨的同時，不遺餘力推動氫能源應用場景在港落地。未來，中國石化也將繼續倡導氫能運用場景的持續豐富和完善，同特區政府及業界夥伴在重型車輛、商用車市場、碼頭叉車、天星小輪等場景中探討更為廣泛的應用，全力在境外打造「油氣氫電服」綜合加能站，提升中國石化綠色低碳發展的品牌形象。

中國石化香港首座公眾加氫站建成儀式全場嘉賓合照。

面對氣候變化的挑戰，全球正努力淘汰化石燃料並加速能源轉型。其中，氫能被視為21世紀最具發展潛力的清潔能源。作為國家能源版圖的主力軍，中國石化近年來在「雙碳」目標指引下持續推進能源運用轉型，積極引導終端消費市場佈局新能源加注方式。中國石化香港凹頭加氫站自取得特區政府批復許可後，積極推動站點建設及氫氣採運等工作，歷時近一年時間終於完成建設。

中石化香港凹頭加氫站位於新界元朗錦田路17號，是香港首座面向公眾開放的加氫站，為香港首座集「油氣氫電服」的綜合加能站。中國石化相信隨著凹頭加氫站的建成和氫能技術的不斷推廣，香港將迎來氫能產業的蓬勃發展。中國石化也將繼續倡導氫能運用場景的持續豐富和完善，持續發揮氫能產業優勢，扎實做好香港氫能保障供應，助力香港實現「碳中和」目標和清新空氣藍圖願景，為香港清潔能源事業做出新的更大的貢獻。

(資料及相片由客戶提供)