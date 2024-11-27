美股破頂再升17%？華爾街最樂觀多頭：標普500明年看大漲至7000點

華爾街似乎非常看好明年的美股。德銀策略師Bankim Chadha近日發佈了對美股的預測，他預計標普500指數將於明年年底觸及7000點，意味着指數將從當前水平上漲。這使他成為預測美國股市進一步上漲的華爾街策略師中最樂觀的一位。

(《華爾街狼人》劇照）

這一預測遠遠超過了高盛集團和摩根士丹利的同行的預測，這兩家公司最近上調了預期，預計到2025年底，該指數將達到6500點。

未來收益預期樂觀

標普500指數今年已累計上漲超25%，有望連續第二年實現超過20%的回報率——過去100年中，這一漲勢僅出現過四次。

在科技巨頭的推動下，經濟復甦、通脹放緩和美聯儲放鬆貨幣政策的預期推動該指數創下歷史新高。Chadha全年都看好美國股市，多次上調了該指數的目標。

Chadha和他的團隊在週一的一份報告中寫道：“我們預計穩定強勁的勢頭將持續到2025年，每股收益增長率將達到兩位數。”

領導美股狂升的英偉達，其短期目標，將是挑戰英特爾在個人電腦市場的霸主地位。（Reuters）

Chadha表示，標普500指數的每股收益有望在2024年上漲11%，達到253美元，與經濟衰退以外的典型增長一致。到2025年，這一數字可能會升至282美元。但他補充説，如果全球經濟增長回升至歷史區間的上限，盈利增長可能會攀升17%，使標準普爾每股收益高達295美元。

此外，Yardeni Research總裁艾德·亞德尼 (Ed Yardeni) 也預計標準普爾500指數到今年年底將達到7000 點。他表示，部分原因在於特朗普政府更加親商，以及“動物精神”的迴歸。

(Bloomberg)

繼續超配金融、週期消費品和材料板塊

從行業角度來看，與其他發佈2025年展望的華爾街人士一樣，Chadha對在盈利增長放緩的情況下，市場下一輪上漲是否會由大型科技股引領持懷疑態度。相反，他預計增長將“在2025年繼續緩慢輪換”，並傾向於他認為可能受益於持續經濟擴張的領域。

在板塊層面，他認為應該保持週期性傾斜，繼續超配金融板塊（眾多翹尾因素正在匯聚）、週期消費品板塊和材料板塊。

雖然2024年的焦點主要集中在美國經濟放緩的跡象上，但Chadha的團隊認為，在這一輪週期中，仍將出現各方面的擴張，如科技以外的資本支出、企業信心的增強以及併購的回升。

Chadha寫道：“由於商業週期、通貨膨脹、國內政治和地緣政治方面持續存在不確定性，美國資本市場和併購活動一直處於低位。不利的監管制度顯然也是一種拖累。企業信心增強和監管制度更寬鬆的結合可能會引發併購和資本市場活動的反彈。”