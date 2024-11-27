出乎意料的樓市　驚人的入市潮？多區瞬間點燃了？

這個週末，深圳樓市被瞬間點燃。新房扎堆潮的背景下，無論是核心區，還是外圍邊緣地段，各大新房都給出了不錯的開盤成績。

驚人的入市潮

11月下半旬，開發商搶先機的步伐快得驚人。

深圳房地產信息平台上，幾乎每天都有新批的預售，基本上每天都有新盤開盤。

單就11月11日—25日這個階段，批准了11張預售證，總共3234套房源。

其中包含了深鐵閲雲境、四海名邸、深鐵瑞城2期、山海丹華府、財富城2期、星輝蘭玉庭、鴻橋世紀名園、言成雲祥公館、紫樾潤府（2棟）等。

並且，在如此密集的入市潮下，不少項目取得了不錯的入市成績。

位於蛇口的四海名邸，即使項目被貼上“卡在宿舍樓夾縫中”的標籤，但206套住宅，備案均價約11.2萬/平帶精裝，開盤約93折，低樓層最小户型最低單價7萬多一平，賣出了198套，去化率約96%；

位於龍崗大運的深鐵閲雲鏡，215套住宅，備案均價約5.04萬/平，在開盤約86折，折後均價4.3萬/平且精裝交房的優惠下，成為深圳年內第四個“日光項目”。

位於光明玉塘的星輝蘭玉庭，更意外的是，186套住宅，備案均價3.49萬/平，開盤折後均價約3萬/平，折後總價234萬起，151批客户認籌凍資，直接賣了136套，去化率達到了73%。

而位於寶安橋頭的鴻橋世紀名園，392套住宅，備案均價約4.79萬/平帶精裝，開盤折扣約9折，折後均價約4.3萬/平，雖然未公佈具體的去化成績，但在不啓動中介代理的情況下，也吸引了292批客户凍資認籌。

可以看到，無論是核心區，還是外圍邊緣地段，都有不俗的銷售成績。

如果説，這位於南山蛇口及龍崗大運的兩個項目，地段有優越性，價格有足夠的折扣，順銷成功也是理所當然。

那麼位於光明玉塘的星輝蘭玉庭以及位於寶安橋頭的鴻橋世紀名園，無論是區域，還是地段性上，明顯無特別的優越性。

再加上，龍崗大運的深鐵閲雲境備案均價約5.04萬/平帶精裝、光明深鐵瑞城三期備案均價約4.2萬/平帶精裝、坪山中心區的財富城弘德苑備案均價4.08萬/平帶精裝，都在銷售期。

而差不多同期開盤的各個項目之間，價格差距並不明顯，必然會出現分流的現象。

所以在驚人的入市潮下，這兩個項目依舊成功吸引了數百批購房羣體，再次證明了深圳樓市的購買力。

讓價到底

雖然近期新盤銷售表現不凡，但市場的熱度依舊是靠着以價換量支撐熱度。

最明顯的就是位於光明玉塘的星輝蘭玉庭。

按照市場預期，一個位於光明“三無地段”的項目，暫且不説項目的品質如何，單純地段方面，在過去市場火熱的階段都不是市場關注的重點。

項目不僅處於光明核心地段板塊的邊緣，且周邊缺乏大型商業以及配套地鐵，周邊城市面貌也亟待改善。

從實拍圖可以看到，項目被工業園區以及城中村包圍，居住氛圍也一般，便利性也一般。

如果單純因為市場氛圍的烘托以及樓市近期降税費的政策，其實還做不到這種去化效果。

畢竟過去，即使是深圳牛市階段，非核心區域的非核心地段，新房的銷售去化的週期都並不短，項目的也會有一定的持銷期。

所以真正的因素，還是項目讓價在推動，低首付門檻，吸引了更多的市場關注。

根據市場反饋，項目針對登記的客户，給出了返現首付優惠，開盤禮包接近30萬，折扣後，85平以及94平户型，首付門檻最低已經不到20萬。

來源：中介渠道

要知道，若算上額外首付返現，上車門檻已經連10%的首付都不再需要，這即便是二線城市，甚至頭部省會城市，新房項目都未必能做到。

雖然，項目官方曾作過聲明——項目一切有關價格及優惠政策等重要信息，均以項目的現場職業顧問口徑為準，切勿聽信中介機構或個人信息，但依舊可以在不同的媒體平台看到中介的返現信息。

但這也從側面反映出，讓價到底的項目，對當下市場的吸引力。

作者 | 醉酒大鯊魚