IDA擬推港元穩定幣　認為非美元交易具巨大市場潛力

Quinlan & Associates 與 IDA Finance（IDA）共同發佈研究報告，探討受監管的穩定幣發展成為可信任法定貨幣的潛力，及其在本地消費、跨境支 付等實體經濟中獲得廣泛應用的可能性。



這份題為《從數碼貨幣到法定貨幣：受監管穩定幣在實體支付中的重要作用》的研究報告，分析了穩定幣局限於第三代互聯網 (Web3) 生態圈的應用現況並提出前瞻性建議。報吿認為，穩定幣在日常生活中能夠更廣泛應用。因為受監管的跨行業穩定幣能夠加強對使用者的保護， 增加信心並從 Web3 跨越至主流金融體系。 在當前的數碼資產市場中，穩定幣因其代表法定貨幣價值的特性而備受青睞。

穩定幣較傳統金融更快處理交易降低成本及全天候使用

IDA 的聯合創辦人兼首席執行官諸承譽表示，與區塊鏈帶來的優勢，例如可程式化等相結合，穩定幣能夠提升成本效益、增加透明度、全天候可用、及比傳統金融系統更快的處理速度。由於這些特性， 相信金融業可以利用穩定幣的巨大潛力作出實際應用。

Quinlan & Associates 首席執行官兼管理合夥人 Benjamin Quinlan 表示，雖然數碼貨幣 支付比傳統電子支付更具成本優勢，但使用者依然對其採取審慎的態度。調查指出，81%的商 戶認為監管不確定性是接受穩定幣等數碼資產支付的最大障礙。

因此，目前穩定幣在實體經濟中僅顯示出有限的效用。 Quinlan 補充指，即使 Tag Heuer 和 Adidas 等知名品牌已接受加密貨幣支付，但品牌方往 往需要通過第三方將其兌換為法定貨幣，再進行交易結算。商家最後收到的仍然是傳統的法定 貨幣，這樣無法充分發揮穩定幣的優勢。此外，金融機構發行的穩定幣一般只能在其封閉的生 態系統內使用，難免走向畫地自限的境地。

報告指出，從支付領域入手推廣受監管的跨行業穩定幣，將為實體經濟中更廣泛的應用開闢道 路。在香港，穩定幣有望改善目前支付體系中的高手續費、靈活度不足、結算緩慢等問題，改變當地支付格局。

監管不確定性是接受穩定幣等數碼資產支付的最大障礙

IDA 聯合創辦人兼首席策略官李凱翔表示，為配合施政報告的數字經濟發展戰略和推動穩 定幣的政策，計劃推出港元穩定幣產品，並積極拓展合作網路，將穩定幣融入現有金融基 建，鞏固香港在全球數碼資產領域的領導地位。

他指出，美元以外的穩定幣具有巨大的市場潛力。世界上 83%的國家使用 美元以外的貨幣作為官方或次要的交易貨幣。這意味著居民和遊客主要使用各地的本地貨幣進 行交易。港元穩定幣可在零售和商業支付等各個領域實現廣泛的應用，為推動全球經濟深度互 聯作出貢獻。