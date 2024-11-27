7董事齊跳船　稱反對意見遭壓制　通天酒業反駁兼索償

通天酒業 （0389） 宣布，周一（25日）收到7位董事以及1位聯席公司秘書﹙陳女士﹚辭職信。

通天酒業稱，辭職人員聲稱其各自的辭任即時生效，並無視其董事服務協議、委任函件或僱傭函件中所述的通知期，且未支付任何代通知金。董事會認為，各辭職均未能向公司發出充分通知及╱或支付代通知金，且辭職人員均違反彼等各自的合約責任，董事會將就支付代通知金向每名辭職人員提出索償。此外，儘管董事會已嘗試於多個場合透過各種途徑聯絡辭職人員，惟除陳女士向公司移交有限的文件及資料外，並無其他辭職人員嘗試進行任何交接程序。

通天酒業又稱，各辭職人員於其辭職信中並未說明各自辭任的原因，但表示其與現任董事會存在分歧，彼等均提出類似指控，其中包括：(i)指控現任董事會對公司核心業務及營運缺乏了解以及缺乏參與葡萄酒生產及銷售的知識或熱情；(ii)認為董事會內部頻繁發生衝突及分歧，妨礙決策；(iii)聲稱董事會領導過於強勢，壓制反對意見，董事於通過任何決議案或發佈任何公佈前頻繁放棄討論或投票。

其中，已辭職的執董王麗君進一步聲稱，彼在未有機會於公開及透明的董事會會議中自我陳述的情況下被罷免董事會主席職務。

不過，通天酒業指，董事會認為董事會與辭職人員之間仍存在分歧，包括但不限於有關辭職的生效日期、支付代通知金，以及辭職人員是否違反彼等各自的服務協議╱委任函件及╱或充分履行彼等各自於上市規則及所有適用法律下的董事職責及╱或受信責任的潛在爭議。