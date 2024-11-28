遭SFC點名股權集中　應星控股大瀉逾7成　4分鐘市值蒸發121億元

應星控股（1440）於周三（27日）遭證監會指出，出現股權集中情況。就有有關其股權於11月15日集中於極少數股東而遭證監會點名股權高度集中一事，公司指出鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，公司之股份價格亦可能大幅波動。

受到有關消息拖累，應星低開15%後，跌勢明顯加劇，曾低見2.8元。截至上午9時34分，應星最新報3.85元，瀉71.5%，市值蒸發121億元。



公司確認於11月15日及目前，公眾人士持有公司已發行股份不少於25%，且公司能夠符合聯交所證券上市規則之公眾持股量規定。

證監會最近曾就該公司之股權分佈進行查訊。查訊結果顯示，該公司於2024年11月15日，有25名股東及其相關人士合共持有2.79億股該公司股份，相當於該公司已發行股本22.13%。同日，有4.3億股該公司股份（佔已發行股本34.17%）由通過場外交易直接或間接地從控股股東獲取該公司股份之股東合共持有。有關股權連同由該公司一名控股股東持有之3.885億股（佔已發行股本30.83%）及由兩名該公司執行董事合共持有之5,313.5萬股（佔已發行股本4.22%），相當於該公司發行股本之91.35%。因此，該公司只有1.09億股（佔已發行股本8.65%）由其他股東持有。

證監會（SFC）點名應星控股出現股權集中。(蘇煒然攝)

上半年虧損大幅收窄逾8成

翻查公司資料顯示，應星主要從事製造花邊及提供染整服務，產品主要應用於生產女士內衣及泳裝，以及鞋履產品銷售， 於2021年1月13日上市，上市定價為0.4元。

公司業績在今年上半年有明顯進步，截至今年6月底，營業額按年增加480.9%至2.73億元人民幣，稅前虧損大減88.6%至63.1萬元人民幣，股東應佔虧損減少82.925%至94.8萬元。

自上市以來公司未有派發股息。