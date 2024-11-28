阿里巴巴新平台「釘釘」攻港　推五大功能　支持20種語言即時翻譯

阿里巴巴（9988）再有新業務攻港，旗下企業數字化平台「釘釘」登陸，公司指，釘釘成立至今已經累計超過7億用戶。



推五大功能 支持20種語言即時翻譯

阿里指出，今次面向香港市場，主要推出的五大功能包括：其一，多語言能力，基於AI能力，支持多達20種語言的即時翻譯，包括單聊或群聊多語言實時翻譯、跨國會議在線翻譯、一鍵翻譯會議紀要至多國語言等。

其二，跨時區管理，支持直接將系統顯示的資訊轉換至本地時區；其三，多組織管理，提供「全球一本通訊錄」，支持全球化組織管理，包括團隊上下級和合作夥伴上下游等多種形式的交流、協作及管理需求。此外其續有低代碼平台，安全與合規等功能。

楊猛：希望以香港作為試金石

釘釘全球銷售總裁楊猛表示，香港是國際金融樞紐，匯聚眾多跨國企業，是通往全球市場的重要門戶。釘釘基於成立九年以來所累積的經驗和實力，希望以香港作為試金石，為實踐全球化戰略打下堅實基礎，同時借助香港市場的國際影響力，加速釘釘的全球化發展。

公司續指，釘釘成立至今已累計有超過7億用戶，涵蓋眾多行業包括能源、消費、金融、教育、基建、地產、互聯網、醫療及公共服務部門等。