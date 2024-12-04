The Maverick Academy烹飪真人騷　Mastercard點燃亞洲美食革命

亞洲飲食文化豐富多元，不同地域的香料與食材交織出獨特的風味。於串流平台熱播廚藝比賽真人騷《The Maverick Academy》以創新融合亞洲風味為理念，讓年輕廚師在競技場上盡情揮灑創意，探索亞洲美食的無限可能。而這場王者之戰的終極舞台，正正便是Mastercard與LUBUDS集團共同開設的概念餐廳，位於1881 Heritage的LUMA！



節目的冠軍寶座由印尼新晉廚師Yuda Bustara獲得，他不僅能成為「廚魔」梁經倫的學徒和商業夥伴，更將在香港展開為期3個月的烹飪之旅，與LUMA行政主廚陳嘉賢(Kasey)互相切磋。

Mastercard與LUBUDS集團共同開設的概念餐廳，位於1881 Heritage的LUMA為《The Maverick Academy》的決賽場地。

《The Maverick Academy》的精彩之處不僅在於美食的呈現，更在於它所傳遞的精神——對烹飪藝術的不懈追求和對創新的無限熱情。Mastercard香港及澳門總經理陳一芳（Helena）作為決賽評委之一，也親身體驗了這場烹飪盛宴的魅力。她表示：「Mastercard非常榮幸能夠支持和參與《The Maverick Academy》的決賽拍攝工作。這個項目不僅是Mastercard與LUBUDS集團合作的成果，更印證Mastercard致力創造烹飪熱潮，以及協助香港重塑『亞洲美食之都』美譽的決心。為滿足國際遊客和本地食客對美饌的渴求和好奇心，Mastercard將繼續與不同的策略夥伴緊密合作，為世界各地的持卡人締造更多無價體驗。」

左起：「廚魔」梁經倫、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳、節目冠軍Yuda Bustara與LUBUDS集團行政總裁鍾思朗匯聚於LUMA。

Mastercard賦能餐飲業 助中小企穩健發展

在餐飲業中，食材成本、租金、水電和營銷費用等開支龐大，有效管理成本至關重要。陳一芳分享道：「我們特意在節目中介紹Mastercard如何協助餐飲業者免卻營運時所帶來的壓力，特別是中小型餐廳，協助新晉廚師或餐飲業人士更高效地管理財務，讓他們可以更專注地創作美食。」商務卡所提供的信用額度不只能改善現金流，同時有效控制員工支出，並提供清晰的帳單以簡化日常營運，是現代餐飲業的營運基礎。Mastercard通過不同的支付方案，幫助餐飲業制定財務策略和完善支付系統，為消費者帶來更方便的支付流程，從而在激烈的市場競爭中站穩陣腳。

於《The Maverick Academy》決賽中，曾提及Mastercard如何協助餐飲業者免卻營運時所帶來的壓力，特別是中小型餐廳。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳（下排中）為《The Maverick Academy》決賽評委之一。

Mastercard一直以來充分利用其廣泛的網絡，為策略夥伴創造新的合作機會和協同效應。陳一芳表示：「我們與LUBUDS集團合作開設LUMA便是協同效應的最佳例證。Mastercard協助LUBUDS集團在其會員手機應用程式增設綁卡支付功能，為顧客提供更多的付款選項。與此同時，Mastercard會與LUBUDS集團攜手，持續為持卡人提供不同的無價體驗和禮遇。」是次透過《The Maverick Academy》的企劃，Mastercard再次強調其致力於重建香港經濟和支持餐飲業發展的承諾，並將繼續以概念餐廳LUMA作為平台，為香港餐飲界帶來更多可能。

立即預訂《The Maverick Academy》獨家嚐味餐單！

Mastercard聯同「廚魔」梁經倫及節目冠軍廚師Yuda Bustara攜手打造猶如置身銀幕上的味蕾盛宴，在LUMA呈獻以「亞洲奢華之旅」為主題的專屬嚐味餐單。

（資料及相片由客戶提供）