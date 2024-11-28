日本旅遊注意！日元連續升值　一度逼近150關口　央行將大動作？

本週以來，日元表現優於其他貨幣，交易員普遍認為下個月美日之間的利差將會縮小。週三，日元兑美元日內連續下破153、152、151關口，最低至150.46，為10月22日以來的最低水平。至此，本週前三個交易日，日元累計上漲2.36%。週四，日元有所下跌，最新報151.598。

美日利差或將縮小

對此，策略師表示，日元還有進一步上漲的空間，因為隔夜指數掉期目前預計日本加息、美國降息的可能性都超過60%。

Kansai Mirai Bank的外匯策略師Takeshi Ishida表示，市場對日本和美國基準利率轉變的關注度正在加劇。“如果兩家央行都改變政策，日元可能會升值至150以上的水平”。

澳大利亞聯邦銀行駐悉尼外匯策略師Carol Kong表示，“我們預計FOMC將在12月降息，日本央行將加息，因此市場對美元兑日元的定價仍有變化的空間。”

美國方面，美聯儲最新會議紀要顯示，官員們認為還存在降息空間，但只會是“循序漸進的方式”。

週一，明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，考慮下個月（12月）再次降息仍是合適的。

目前，市場預計12月仍有較大概率會降息。據CME“美聯儲觀察”，美聯儲12月維持當前利率不變的概率為35.2%，降息25個基點的概率為64.8%。

不過，特朗普政府的政策可能為降息帶來不確定性。

日本方面，日本央行行長植田和男此前暗示，政策制定者可能會在12月的貨幣政策會議上討論加息問題。

“現在預測會議的結果是不可能的，下一次會議是在12月，還有一個月時間。從現在到那時將有大量數據和信息。”

數據顯示，日本服務業PMI 10月同比上漲2.9%，高於9月2.8%的增幅。

日本首相石破茂週二表示，他將要求企業在明年與工會的勞資談判中實施“大幅”加薪。

前日本央行首席經濟學家、現任Sompo Institute Plus執行經濟學家的Seisaku Kameda表示： “服務業通脹正在擴大，儘管勢頭並不像日本央行所説的那麼強勁，但日本央行必須對工資和服務通脹的上升方式感到滿意。”

他預計，日本央行可能會在12月加息。此外，接受彭博調查的經濟學家中，超過一半預計日本央行將在下個月加息。

日本反對黨官員：不應匆忙加息

同樣的，日本央行下月是否會加息也存在不確定性。週三，日本反對黨國民民主黨(DPP)税政部長、前日本經濟財政大臣Motohisa Furukawa在淡化貨幣政策變化對預算影響的同時，強調過早加息對經濟的風險。

他表示，日本央行不應在經濟再度面臨通縮風險之際匆忙加息，但央行不太可能採取干預預算制定的行動。

他指出，鑑於央行仔細考慮加息對日本財政的影響，且政府在計算債務利息支付時留有足夠的緩衝，因此加息速度過快是“不可想象的”。他認為：“現在加息將對私營部門、家庭和政府財政產生負面影響，且加息對減緩日元疲軟沒有多大作用。綜合考慮各種因素，日本央行不可能迅速加息。”