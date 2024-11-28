北部都會區｜政府周五舉行發展簽署儀式　料新世界等將派員出席

北部都會區發展計劃被視為政府其中一個重點發展項目，特首李家超及政務司司長陳國基，在本周初更親先率團，帶領數十名本港商界高層前往內地，考察片區發展模式。明日特首及財政司司長陳茂波等政府高層，會在政府總部簽署儀式。



《香港01》向多間主要發展商查詢。其中在北都擁有逾1,500萬平方呎農地的新世界（0017），市場料屆時會派員出席。

明日的儀式，李家超、陳茂波、財政司副司長黃偉綸和發展局局長甯漢豪，以及其他有關官員將出席簽署儀式。國務院港澳事務辦公室、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室及深圳市發展和改革委員會亦將派代表出席。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

據了解，多間具代表性的央企、國企、港資、外資企業負責人都會出席，銀行包括中銀、農行、工行、建行、交行，以及國開行，企業及機構亦包括華潤、招商局、粵海集團、中國聯通、中華電力。

明早視察北都 及後政府設宴招待

明日各機構及企業不單止有簽約儀式，早上八時半亦會由陳茂波帶隊，實地考察河套區港深創科園的規劃及建設情況，以及洪水橋／廈村新發展區，會介紹北部都會區的整體規劃和發展，以及「三個片區」開發的試點。約中午十二時四十五分，各企業負責人會出席由李家超宴請的午宴。

多個國企負責人明日將參與實地視察及簽署意向書，有指部分國企有意在港設立業務分部，亦希望與政府磋商後，可安排在北部都會區以較便宜的地價設立大樓。另有指中電對投資超算中心有興趣，亦看中北都商機，希望日後與其他企業合作，亦希望有優惠條款下提供電力需要。