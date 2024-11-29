唐家成﹕港為超級聯繫人需新思維　「不能活在過去」

港交所主席唐家成表示，香港作為國際超級聯繫人，能夠連結中國及全球其他地方。當中互聯互通機制推出10年來，已推動債券及ETF等多方面互聯互通，未來預計將會進一步推動。



未來進一步推動互聯互通機制

唐家成在出席本港一個論壇時表示，市場正面對複雜及變動，並帶來不確定性，包括地緣政治挑戰，但也有新的增長源頭，而科技競爭也對經濟及工業帶來衝擊，但需要去改變人生並推出解決方案。例如面對氣候變化，港交所推出「打風不停市」安排，在11月颱風來臨時能夠測試該安排，很開心能夠該安排能夠完美進行。

他指出，對於香港如果能何繼續擔當國際超級聯繫人的角色，首先需要去接受目前新局勢，有新挑戰但也相信有新機遇，需要新的想法及處理方法，不能再去依賴過去成功的模式，不能活在過去，而是需要去了解過去但同時放眼未來。

唐家成（圖中）料內地增長故事仍未完結。（顧慧宇攝）

世界並非只有中西之分

唐家成認為，中國內地增長的故事並沒有完結，作為全球第二大經濟體及擁有龐大內需市場，相信具備巨大的潛力。海外對中國投資以及中國對海外投資，目前相關比率較已發展國家均為偏低，中國資本市場預計將擴大至千億市場，資金將尋求多元化投資。近期中國政府推出刺激政策，不同地區的投資者均有興趣投資中國市場，但他們會質疑這是否會持續，他個人就相信一定會。

但他也指出，世界並非只有中西之分，需要開放思維去更多方面，香港也需要去快速反應及捕抓相關機遇，例如中東機遇。例如港交所將在利雅得開設辦公室，並有兩隻ETF 已在中東上市。同時，香港也可透過增加投資、培育人才、政策支持等，推動發展創科投資及發展。