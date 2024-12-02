特朗普政策料推高物價　美元重返一年高　減息路徑留意兩因素

距離特朗普宣誓就職美國總統不足兩個月時間，他的一系列關稅及移民政策主張，在投資市場上受到廣泛討論，並觸發美元重上一年高位以及美股高位波動。分析認為，特朗普提倡增加進口美國商品關稅及驅逐非法移民的政策，將引發短期勞動力短缺，擔心令通脹重現升勢，甚至是扭轉聯儲局持續減息的大方向。



特朗普擬驅逐非法移民 股匯債市率先反映

特朗普當選總統後，在社交平台上證實，上台後將計劃宣布美國進入緊急狀態，動用軍隊大規模驅逐國內非法移民出境。當地傳媒報道，特朗普計劃在上任的首一百天內，啟動驅逐美國非法移民的程序，他的團隊正在草擬相關的行政命令，以應對可能的法律挑戰。

市場憂慮非法移民遭驅逐以及增加進口美國商品關稅，會令到美國通脹回升。金融市場往往提早反映投資者預期，以下不妨從債市、匯市及股市角度觀察：10年美國債孳息率先扭轉自聯儲局開始減息以來所引發的跌勢，拾級回升至4.5厘並創近五個月高位；美元指數更攀升至超過一年高位；至於美股在突破歷史高位後，亦出現高位整固格局。

（Webull美股指數雙圖圖表）

從投資平台Webull 的指數雙圖功能圖表可見，納指（ＩＸＩＣ）及標普500指數（ＳＰＸ）皆出現類似的裂口下跌格局，當中，納指在突破高位後出現四連跌，一周內累跌逾3%。

參考最新利率期貨市場數據反映，投資者估計明年底的利率中值，較高機會是3.9%，遠高於上次聯儲局「點陣圖」顯示的3.4%。由此可見，特朗普勝出後，市場擔憂聯儲局未能一如早前預期大幅減息，將對股市及經濟帶來下行因素。

投資平台Webull認為，聯儲局將持續其一貫作風，逐步將指標利率下調，然而幅度將取決於當時的物價及經濟走向。

特朗普勝選 首份「點陣圖」成關鍵

對於美國利率及金融市場的走向，投資者宜密切關注兩大因素。首先，是美國聯儲局將於12月召開的議息會議。與上次的會議有所不同的是，今次會議將公布新一份的利率走勢「點陣圖」。

對投資市場而言，「點陣圖」是對利率走向的重要指引，圖中將呈現19位聯儲官員對於基準利率未來走勢的看法，是當局提升決策透明度的主要工具。

由於這是自特朗普勝出後首份「點陣圖」，將讓市場更能清晰了解特朗普勝出後，會否令聯儲官員對物價及利率走向的預測發生改變。分析認為，倘若聯儲局未有對長遠利率走勢作出大幅調整，有助投資者對利率穩定下行維持正面的取態。

就業及物價走勢 主宰減息路徑

至於另一個影響美國利率走向的因素，就是美國就業市場會否轉弱及物價水平會否反彈。一旦美國的就業數據逐步轉弱，將為聯儲局持續減息提供充分的理據。因此，建議投資者觀察美國整體經濟走勢，從而作出最恰當的投資決定。

（Webull財經日曆功能）

善用平台功能 緊貼經濟走向

當然，美國各項經濟數據繁多，要逐一緊貼實非易事。投資者不妨使用Webull 平台的財經日曆功能，如上圖可見，不但詳細將各項經濟指標的過往表現，以及預測走向羅列，而且更有提示功能，只要點擊右方的「日曆」圖案，即可將重大經濟數據的發放日期，自動加入用戶的行事歷當中，在數據公布時收到提醒，令用戶更輕鬆緊貼經濟走向。

總括而言，特朗普上場將對美國的移民、金融及關稅等政策帶來關鍵性轉向，一旦美國物價回升，令到減息放慢，將對股市構成壓力，不過，在財政政策方面，企業減稅政策有望利好企業營商環境，並可望提高盈利能力。

在多元因素環繞下，投資者要審時度勢，更需要一個方便可靠而且功能齊備的投資平台。Webull是來自美國領先的數字投資平台，在全球15個地區開展業務，並獲得美國、歐洲和亞洲私募股權投資者的支持。目前為全球2000萬註冊用戶提供服務，App全球下載量超過 4,000 萬次，受到美股投資者的廣泛支持和認可。

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