港9月零售業總銷貨值按年跌2.9%　政府：一簽多行將推動消費

政府統計處今日發表最新的零售業銷貨額數字。2024年10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為329億元，按年下跌2.9%。2024年9月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年下跌6.9%。與2023年同期比較，2024年首十個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.1%。



在2024年10月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔12.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為40億元，按年上升8.4%。2024年9月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年下跌12.1%。與2023年同期比較，2024年首十個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌0.5%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2024年10月與2023年10月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌11.1%。其次為超級市場貨品（銷貨價值下跌0.4%）；服裝（下跌9.8%）；百貨公司貨品（下跌9.2%）；汽車及汽車零件（下跌27.5%）；燃料（下跌9.6%）；書報、文具及禮品（下跌21.0%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌6.9%）；中藥（下跌7.0%）；傢具及固定裝置（下跌18.0%）；以及眼鏡店（下跌10.2%）。

另一方面，2024年10月與2023年同月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升17.1%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升1.0%）；食品、酒類飲品及煙草（上升0.3%）；以及藥物及化妝品（上升3.9%）。

截至2024年10月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升0.7%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌0.4%。

「一簽多行」將推動消費

政府發言人表示，10月零售業總銷貨價值的按年跌幅進一步收窄。經季節性調整後，零售業總銷貨價值繼續按月上升。

展望未來，發言人指出國家最近推出多項提振經濟的措施，將有助支持香港的消費氣氛和經濟活動，包括恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並將其擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民，加上特區政府各項提振市面氣氛的舉措，以及就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會構成制約。