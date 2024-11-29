港交所姚嘉仁今年底退休　劉碧茵將出任首席營運總監　兼任CFO

港交所（0388）今天（29日）宣布，副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁將於2024年底退休，同時退任香港聯合交易所有限公司（聯交所）及香港期貨交易所有限公司（期交所）的行政總裁。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示：「姚嘉仁一直是香港交易所領導團隊的重要成員，他在任內為集團作出了許多貢獻，提升了香港市場的韌性和吸引力。自2019年4月加入香港交易所以來，姚嘉仁領導落實了多項重要的市場基礎設施優化措施，包括推動互聯互通擴容、ETF改革、衍生產品假期交易、港幣-人民幣雙櫃台模式，以及近期成功實施的惡劣天氣下正常交易安排。他還致力推動產品生態圈的多元化發展，提升了香港市場的深度和廣度。」

陳翊庭續說：「感謝姚嘉仁過去幾年對集團的貢獻，為我們提供了許多寶貴建議。我非常珍視與他的友誼，我尊重他退休的決定，預祝他退休生活愉快。」

姚嘉仁將於今年12月底退休。（黃浩謙攝）

香港交易所集團副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示：「能夠為香港交易所和香港資本市場服務是我的莫大榮幸。衷心感謝一路上支持我的同事、合作夥伴和各方持份者，過去幾年，在大家的共同努力下，我們推出了多項重要的市場優化措施，大大提升了香港國際金融中心的競爭力。我祝願所有香港交易所的同事在陳翊庭及其管理團隊的帶領下，繼續譜寫香港金融市場的輝煌新篇章。」

劉碧茵將任首席營運總監

港交所又宣布多項管理層任命，將於2025年1月1日生效，除非另有註明。姚嘉仁退休後，劉碧茵將出任香港交易所首席營運總監，同時繼續擔任集團財務總監。除此之外，她將擔任聯交所及期交所的行政總裁。上述任命已獲證券及期貨事務監察委員會批准。

隨著劉碧茵出任首席營運總監一職，香港交易所宣布委任徐亮為董事總經理兼營運主管。徐亮將於2025年2月10日履新，並向劉碧茵匯報。

在這個新設的職位上，徐亮將負責管理集團的香港市場營運，包括交易、交易後業務和市場監察職能，以確保香港市場持續穩健和高效地運作。

蘇盈盈出任平台及市場結構發展主管

香港交易所亦同時宣布，現任市場聯席主管蘇盈盈將成為平台及市場結構發展主管，負責領導這個新設立的部門，專注於發展集團的創新平台和相關業務，進一步提升市場的多元化和效率。

蘇盈盈將向集團首席資訊總監梁松光匯報。她和她的團隊將負責現有的和未來的新興業務領域項目，滿足集團未來在市場結構發展方面的需求。蘇盈盈亦會繼續領導市場業務部，直至任命新的市場主管，屆時將另行公布。

陳翊庭表示：「我祝賀蘇盈盈擔任新職務，並歡迎徐亮加入香港交易所。這些任命體現了我們與時俱進的堅定決心，我們將繼續推動業務創新，滿足投資者不斷變化的需求，維持金融市場的穩健、韌性和活力。我相信他們在金融服務領域的豐富營運和項目管理經驗，將有助於我們進一步鞏固香港交易所作為全球領先交易所的地位。」