新世界短期內兩度換帥　純官親自解釋　新CEO黃少媚戰略方向曝光

新世界發展(0017)再現人事變動，上任僅兩個月行政總裁馬紹祥卸任，由新世界執行董事黃少媚接任行政總裁一職。

新世界發言人指出，黃少媚繼續擔任現職務，全面負責集團在香港與內地的業務，向集團主席鄭家純匯報。

相比新世界前兩任舵手，即鄭志剛及馬紹祥，外界對黃少媚認識較少，惟她在行業的經驗絕對豐富。

新世界發展(0017)宣布，行政總裁馬紹祥卸任，由新世界執行董事黃少媚接棒。﹙資料圖片﹚

擁有超過20年房地產經驗

黃少媚早於2015年10月加入集團出任新世界中國地產副行政總裁，並於2020年2月擢升為新世界中國地產董事兼行政總裁，同年5月出任新世界執行董事。

作為集團高層，黃少媚擁有超過20年房地產經驗，特別是內地市場發展，事關佢長期擔任內地城市大型基礎建設、城市規劃及城市更新的顧問工作，向內地政府提供專業地產發展、城市規劃及相關專業建議。

在加入新世界之前，黃少媚曾於國際顧問公司擔任高級職位，亦曾於香港一家上市公司擔任華南地區董事總經理，負責在華南地區的所有地產發展業務。

與此同時，黃少媚是廣東省政協常委、港澳臺委員會副主任、廣州市榮譽市民，長期為中國城市發展、城市規劃及大型基礎設施建設等領域提供寶貴的專業經驗並建言獻策，具有廣泛的社會影響力。

新世界主席鄭家純稱，檢視集團的發展方向後，了解到集團發展需要適時作階段性改變。﹙開電視畫面截圖﹚

純官解畫︰行政總裁角色需要作出調整

就集團最新人員變動，新世界集團主席鄭家純稱，檢視集團的發展方向後，他了解到集團發展需要適時作階段性改變，而行政總裁的角色也需要作出調整。

新世界發言人表示，黃少媚上任的戰略方向有多個方面，包括專注地產主業、秉持穩健務實的經營方針，加強市場導向，提升項目回報率；繼續發揮在人才、技術、產業資源、土地儲備上強項，創造可持續的業務增長；貫徹降低債務、現金回流、保持多元化的融資管道，優化財務狀況；陸續推出包括黃竹坑港鐵站上蓋五期、皇都戲院住宅、啟德樓盤等項目逾4,400戶住宅，並加大力度釋放1,500 萬平方尺農地土儲的價值。