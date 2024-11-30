「恒大前軍師」任澤平強調無參與地產財富業務　諫言降債未被採納

恒大（3333）前首席經濟學家﹑「澤平宏觀」創辦人任澤平，在內地社交平台發表聲明指，近期有自媒體造謠他參與恒大地產公司財富等，他聲明從未參與該公司財富銷售等相關業務，也並未有一分錢由此產生的獎金或收入，並明言「對於相關造謠自媒體，律師函已在路上」。



他指，自己在2018至2019年間，曾諫言恒大降負債，反對多元化，未被採納，並在該公司幾千人幹部大會上，被批評格局不夠。「因言不為用，加上判斷國家調控房地產的決心很大、房地產的時代要過去了，於2020年即5年前提出離職。以上眾所周知。謠言止於常識和法律。」

任澤平提到，之前有造謠他建導致恒大地產公司達2萬億元人民幣（下同）負債，恰恰相反，他任職雖短暫，但一直堅持建議降負債，反對多元化，且在入職前該公司已經近2萬億元負債。

他續指，之前有些誤解性言論和謠言，並沒有回應，是因為企業陷入困境，不要再引發輿論關注。「即使離職多年，我仍然希望企業能走出困境。當然，由於我的顧慮，遲遲沒有正面回應，引發了一些誤解性的言論，對我個人聲譽造成了影響，對喜歡和支持我的朋友造成了困擾。所以，現在不得不回應和澄清。對於造謠者將訴諸於法律和事實。」