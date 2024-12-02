金管局夥藝員抽水經典港產電影　拍短片輕鬆介紹跨境理財通

大灣區融合成大趨勢，人流、物流、錢流漸見頻繁，金管局夥藝員「抽水」經典港產電影 ，拍短片以輕鬆手法介紹跨境理財通。

金管局指，為加深粵港澳大灣區三地的居民對計劃的認識，現推出一系列電視短片，深入淺出以輕鬆手法向公眾介紹跨境理財通計劃為跨境投資帶來的便利及機遇。

該局續稱，跨境理財通進入 2.0 的階段，引入多項措施優化計劃， 包括加入合資格證券公司參與、提高個人投資者額度、擴大合資格投資產品範圍、和優化內地投資者准入條件等。

一連五集的《跨境理財新機遇》兩分鐘電視短片系列將於12月2日起推出，採用五部於三地均膾炙人口的港產電影，包括《行運超人》、 《九龍城寨之圍城》、《無間道》、《唐伯虎點秋香》及《喜劇之王》 的經典場面作為場景配以度身定造的對白，由藝員陳懿德、黃建東、蔡景行及陶大衛鬼馬演繹尾段再由主持人林溥來 Patrick Sir 帶出重點資訊以輕鬆有趣的手法向觀眾簡介跨境理財通的特點及運作 、「北向通」及「南向通」對投資者資格的要求、開戶與投資流程、理財產品種類及投資額度，以及投資者要注意的事項等。

金管局補充，短片將於12月2日至6日（星期一至五）一連五日於免費電視台播出，該局稍後亦會上載短片至社交平台及網頁讓三地觀眾重溫。