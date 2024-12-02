陳茂波﹕本財年財赤料逾千億元　原來預期481億元

財政司司長陳茂波今早出席立法會財經事務委員會上指出，預料本財政年度赤字約1,000億元，多於原先估計。



陳茂波指出，在計及發行債券收入，及償還到期債券後，初步估計2024/25財政年度的綜合赤字在1000億元上下，赤字高於2月底公布財政預算案時預計的481億元。

陳茂波又指出面對來年不明朗經濟環境，政府會繼續檢視收入和開支，以及財政儲備的水平，同時考慮社會目前和長遠需要，擬定相應措施和財政安排，以期在未來數年內回復收支平衡。

他進一步指出因財赤較預期大，因為收入較預期少，既因來自與買地及補地價收入減少。同時經濟環境下，地產交投較低，影響相關收入。

原來預期財赤481億元

翻查陳茂波於2024年至2025年財政預算案內預測，當時他預料在現財政年度財政赤字約481億元，又預料至明年3月底，財政儲備為6,851億元。

陳茂波最新預期，政府現財政年度財政赤字逾千億元。（陳茂波網誌）

陳茂波10月尾時曾表示，早前在財政預算案提及政府財政今年面對赤字，情況將持續約3年，但會逐步收窄。至於土地收入方面，資產市場收入較波動，需視乎經濟情況。香港屬較小型的全開放經濟體，外界形容狀況有如「單料銅煲」、「很快熱亦很快冷」，認為更重要是固本培元，讓本港經濟可於穩健基礎下逐步發展。

陳茂波表示，不用太過擔心個別一、兩個年度赤字額的大小，只要維繫金融安全，加上有一定的財政儲備，能夠為經濟轉型期帶來「緩衝」。