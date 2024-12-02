新世界兩個月內兩次換CEO　銀河聯昌料黃少媚可加強內地業務營運

新世界（0017）於上周五（29日）宣布馬紹祥離任，由黃少媚接任。銀河聯昌證券認為，由於馬紹祥接替鄭志剛僅2個月，因此今次再次易帥或令市場人士感到意外。可是該公司有45%資產來自內地，相信新任行政總裁可以加強公司在內地的營運及執行力。



不過銀河聯昌亦指出，黃少媚在香港業務方面欠缺良好往績是並弱點，所以她需要證明及說服投資界其本人具有管理香港業務的能力。

該行又指出新世界更換舵手，或引發市場人士對其管治的憂慮，加上即將被剔出恒生指數，短期內或不利股價走勢。但相信黃少媚接棒後，公司去槓桿策略不會改變。要扭轉股價弱勢，市場人士需要在去槓桿方面有更大進展，包括出售非核心資產。

黃少媚接任新世界行政總裁。

摩通維持予減持評級

另一大行摩根大通指出，新世界短期內兩度更換行政總裁，不清楚是否控股股東鄭氏家族的決定，或是因馬紹祥請辭所促成。若是鄭氏家族的決定會相對好，因後者會引起市場對公司管治的憂慮。即使是鄭氏家族決定，兩個月兩度換人仍難以消除市場對新世界實質流動性的關注。

摩通表示，維持新世界「減持」全因相信公司未來會將去槓桿放在首要任務，公司增長及股息將會受到損害，儘管早前成功向母公司周大福企業出售啟德體育園，惟股價仍處於下行趨勢。

皇后大道中新世界大廈。（黃偉民攝）

高盛續予沽售評級

高盛指，過去兩年中國內地業務是新世界主要貢獻來源，帶來約280億元人民幣的合約銷售，佔新世界總合約銷售約75%，期內的內地業務EBITDA率約45%，高於集團平均的約20%，而且內地業務佔集團EBITDA近半。

高盛維持新世界「沽售」評級，12個月目標價5.8元，未來要留意聯儲局減息能否提振買家信心，政策支持是否可推高成交量，能否出售資產減債等。

瑞銀指，馬紹祥僅接任新世界CEO約兩個月，但已以個人理由辭任，由黃少媚接任，市場將對此變動有負面反映。