財新11月製造業PMI升至51.5　連續2個月處擴張區

財新中國11月製造業採購經理指數（PMI）升至51.5，較10月升1.2，是連續兩個月位於擴張區間，高於市場預期的50.6。



國家統計局日前公布的11月製造業PMI回升0.2個百分點至50.3，亦是連續兩個月高於榮枯線。

從財新中國製造業PMI分項數據看，製造業供需雙雙加速擴張。11月製造業生產指數、新訂單指數分別在擴張區間升至今年7月來、2023年3月來最高。受訪企業稱，需求基本面改善、新產品發布等因素支撐了新訂單增長。

此前一度收縮的外需也開始回暖，11月新出口訂單指數反彈至臨界點以上，創近7個月來新高。企業反映，當月出口訂單增長主要集中在投資品類和中間品類，消費品類出口訂單量略有下降。

11月製造業就業指數在收縮區間微升，但已連續3個月低於榮枯線，顯示當月就業情況雖邊際改善，但總體仍不樂觀。新訂單增加而企業用工減少，積壓工作量指數在擴張區間上行。

企業信心繼續大幅改善，11月製造業生產經營預期指數升至8個月來最高，僅略低於長期均值。製造業企業認為，在政府的政策支持下，經濟環境改善，未來一年銷售會出現增長。

企業主動補回庫存

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業供給增加、需求擴張，企業增加購買，主動回補庫存，樂觀情緒反彈，成本端和銷售價格不同程度回升，運輸物流平穩，不過企業在員工使用方面態度仍較為謹慎。9月底以來，系列存量政策和增量政策協同發力、持續顯效，11月經濟修復有所提速。

不過，王喆稱，當前經濟下行壓力依然較大，就業持續低迷，政策刺激效果尚未傳遞至勞動力市場，企業擴員增產信心有待加強。當前經濟短期築底特徵明顯但需進一步夯實，增量政策效果的持續性和有效性還需緊密觀察。未來，經濟內部結構性和週期性壓力並存，外部不確定因素或將持續累積，政策層面需對此有充足準備。