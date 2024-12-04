枇杷膏代理金活醫藥新產業園啟用　大健康產業加速發展

近年港人對健康關注度有增無減，留意不同健康議題的同時，亦會購買一些「居家必備」的「看門口」醫藥產品或保健品「傍身」，相關需求殷切。提到香港歷史悠久、家傳戶曉的醫藥健康品牌，居家必備的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏，喇叭牌正露丸都可能會是大家腦海中的首選，而這兩款熱門產品原來都經由醫藥大健康分銷企業金活醫藥集團（1110.HK）去分銷。最近，這間金牌藥品代理進一步擴展，旗下金活·龍德生命健康產業園（龍德健康產業園）啟用，標誌其向大健康產業上下游供應鏈體系進一步拓展。



龍德健康產業園位於深圳市龍崗區寶龍工業城，佔地約1萬平方米，建築面積約6萬平方米，為研發、生產和辦公一體化的綜合性園區，引入中醫藥、港藥等健康產業企業進駐。園區配備了高標準的生產廠房和配套設施，包括醫藥三廢無害化處理設施等，滿足進駐企業的各方面需求。

金活醫藥的豐富產業資源及成熟銷售網絡，加上積極整合醫藥供應鏈資源，將有園區企業拓闊市場渠道，同時提供各項專業支援服務，有助加速孵化符合集團戰略方向的醫藥項目和品牌。

事實上，金活醫藥在培養王牌醫藥產品方面經驗豐富，以至在內地各大藥店，都能輕易看見其身影，品牌知名度顯而易見。由金活依馬打正紅花油，以至最近剛推出的佛慈·金活安宮牛黃丸，都是其代理星級醫藥產品。當中，佛慈·金活安宮牛黃丸更是金活與佛慈強強聯合，凝聚中華傳統醫學智慧與現代科技創新成果。

除了醫藥產品外，近年金活也積極拓展保健品市場，相關分銷業務持續成長增，特別引入了不少優質產品，包括藻油及近年深受歡迎的高端魚油等。金活醫藥於2022年通過收購法國Innopharm公司，基於其歐洲領先的生物技術與製藥領域優勢，結合最新科研成果及全球優質原料，目前已研發及推出兩款高端魚油，迎合市場對高端魚油需求。

金活成立至今三十年，一直堅持「效力世人，潤澤蒼生」的企業使命，由以往代理名牌，到成為名牌代理、名牌生產及全渠道鏈條服務。集團在大健康產業的道路上深入發展，多方位佈局，逐漸形成了名牌代理、跨境電商、中醫藥產品研發、醫療器械生產和大健康產業投資的業務，成為行業內的領軍企業。集團已連續多年蟬聯中國藥品及保健品進口百強進口商，躋身中國進口中成藥銷售前五強。

至今，金活醫藥已搭建了覆蓋全國34省市和港澳地區的線上線下網絡，2022年金活醫藥集團將版圖擴展到歐洲海外市場。集團正一步步由名牌醫藥產品代理及生產，邁向中國領先及全球知名的大健康產品全渠道供應鏈企業的戰略目標穩步推進。考慮到集團不但暢銷產品組合愈見豐富，收入多元化，產業園落成後也助集團提高盈收增長確定性，基本面更趨向扎實，加上再有新星級產品推出，發展前景值得留意。

(資料及相片由客戶提供)