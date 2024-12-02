特朗普警告金磚國家：如果企圖去美元化，我將徵收你們100%關税！

美國當選總統特朗普30日威脅説，如果金磚國家削弱美元，他將對金磚國家徵收100%的關税。特朗普在他的「真實社交」網站上寫道：「我們需要一個承諾……他們既不會創造新的金磚國家貨幣，也不會支持任何其他貨幣來取代強大的美元，否則他們將面臨100%的關税。」

特朗普還寫道，如果金磚國家還要繼續他們的計劃，他們就要準備好告別向美國出售商品了。

自2011年以來，金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成。今年早些時候，伊朗、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、埃塞俄比亞和埃及正式加入，這是十多年來的首次擴張。

近年來，金磚五國加大了去美元化措施，旨在利用本國貨幣打破美元在國際貿易中的霸權。

特朗普和他的經濟顧問一直在討論如何懲罰那些試圖以美元以外的貨幣進行雙邊貿易的盟友和對手。據知情人士透露，這些措施包括考慮出口管制、貨幣操縱指控和貿易徵税等選項。

特朗普長期以來一直強調，他希望美元繼續成為世界儲備貨幣，他在3月份接受採訪時表示，他「不會允許各國脱離美元」，因為這將「對我們的國家造成打擊」。

此前，特朗普就已經發出威脅稱，就職後將對從加拿大和墨西哥兩國進口到美國的所有產品徵收25%的關税。

墨西哥新任總統欣鮑姆表明，如果美國真的加徵關税，將會「以牙還牙」。（Reuters）

墨西哥和加拿大11月27日均表示，如果美國真的在明年加徵關税，將會「以牙還牙」。此外，特朗普還妄言將對進口自中國的所有商品加徵10%的關税。

2022年，美國牽頭對俄羅斯實施經濟制裁，對美元主導地位的反對情緒進一步升温。

目前擔任金磚國家輪值主席國的俄羅斯提出了在2022年引入金磚國家貨幣的想法。

巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）去年呼應了莫斯科的提議，他認為，可以選擇以另一種儲備貨幣進行交易將減少金磚國家對美元匯率波動的「脆弱性」。

金磚國家領導人上個月在俄羅斯城市喀山舉行的峯會上沒有宣佈這種貨幣的計劃。相反，該集團承諾建立一個跨境支付系統，與西方的SWIFT網絡一起運作，並在國際貿易中增加對當地貨幣的使用。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）在10月表示：「金磚國家內部的合作不針對任何人或任何事物——既不針對美元，也不針對其他貨幣。它追求的主要目標是確保參與這種形式的國家的利益。」