人行︰2025年1月起將個人活期存款等納入M1統計口徑

人民銀行決定自統計明年1月份數據起，啟用新修訂的狹義貨幣(M1)統計口徑。修訂後的M1包括流通中貨幣(M0)、單位活期存款、個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金。

人行指出，近年來，中國金融市場和金融創新迅速發展，金融工具的流動性發生了重大變化，符合貨幣供應量特別是M1統計定義的金融產品範疇發生了演變，需要考慮對貨幣供應量的統計口徑進行動態完善。

此次M1統計口徑修訂，是在現行M1的基礎上，進一步納入個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金。個人活期存款和非銀行支付機構客戶備付金目前包含在M2中，尚未包含在M1中。一是關於個人活期存款，在創設M1時，中國還沒有個人銀行卡，更無移動支付體系，個人活期存款無法用於即時轉賬支付，因此未包含在M1中。而隨着支付手段的快速發展，目前個人活期存款已具備轉賬支付功能，毋須取現可隨時用於支付，與單位活期存款流動性相同，應將其計入M1。二是關於非銀行支付機構客戶備付金，可以直接用於支付或交易，具有較強的流動性，也應納入M1。從國際上看，主要經濟體M1統計口徑大都包含個人活期性質的存款及其他高流動性的支付工具。

根據安排，人行將於明年1月份數據起開始按修訂後口徑統計M1，預計將於2月上旬向社會公布。在首次公布的同時，還將公布今年1月份以來修訂後的M1餘額和增長速度數據。