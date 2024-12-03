美股｜道指收跌128點　納指漲0.97%與標指同破頂　超微飆逾28%

數據顯示美國11月製造業活動有所改善，美股周一（12月2日）個別發展，道指至收市跌128點；而在科技股帶動下，納指至收市升0.97%，與標指同創新高紀錄。



圖為2024年9月9日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

中概股指數漲0.98% 恒指夜期高水78點

反映中概股的金龍指數收漲0.98%。其中，鬥魚升11.80%、小鵬汽車升5.31%，阿里巴巴則跌1.61%。恒指夜市期貨收報19,628點，升7點，較恒指收市19,550點，高水78點，成交11,158張。

道指收市報44,782.00點，跌128.65點或0.29%；納指收報19,403.95點，升185.78點或0.97%。標普500指數報6,047.15點，漲14.77點或0.24%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

Tesla及Meta同漲逾3% 微軟Amazon均升逾1%

Tesla股價升3.46%，每股收報357.09美元；該公司股票此前獲投行Stifel上調目標價至411美元。

多數大型股上揚，Meta漲3.22%、Alphabet升1.50%。微軟漲1.78%為升幅最大道指成份股；Amazon漲1.36%、蘋果亦升0.95%。AI晶片龍頭Nvidia則漲0.27%。

英特爾（Intel）行政總裁格爾辛格（Pat Gelsinger）宣布退休，令公司股價漲0.27%。

另外，超微電腦（SuperMicroComputer）股價曾漲35%，至收市升28.68%。負責調查其財務醜聞的機構認為，沒有證據顯示該公司業務運作涉及不當行為，但建議公司更換財務總監及法律負責人。

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

ISM製造業指數高於市場預期

數據方面， 美國11月製造業有所改善。美國供應管理協會（ISM）公布，11月製造業指數48.4，高於市場預期及前值。新訂單分項指數升至50.4，是8個月來首次在50以上的擴張區域；期間投入物價分項指數為50.3。