財爺預告財赤千億元　學者指難大加稅解決　籲鼓勵金融交易增收入

財政司司長陳茂波周一（2日）於立法會財經事務委員會內指出，預料政府現財政年度財赤金額逾千億元，更明言要三﹑數年方可以錄得收支平衡。翻查財爺在今年2月時，預料2024至2025年財年政府財赤為481億元，即現財政年度財赤規模較原來規模增加逾倍。由於政府從2019至2020年財政年度起，計及現財政年度，6個年度內有5年出現財赤，外界關注政府會否有機會出現結構性財赤。



有學者指出目前未有足夠數據顯示，香港政府會陷入結構性財赤；又指出可以考慮將外匯基金的規模頂封，將外匯基金的投資撥入政府帳目，相信有助改善政府財政。



陳茂波周一指出，政府在現財政年度財赤規模高於2年的預測，與賣地及補地價收入大減，拖累土地收入表現。同是時樓市交投量減少亦影響相關印花稅收入，再加上企業經營狀況不如預期，影響利得稅收入。

首7個月綜合財赤1636億元

據政府提交予立法會的文件顯示，截至今年10月底的7個月，政府收入為1,756.73億元，開支為4,179.9億元，在未計入發行及償還債券款項的綜合赤字為2,423.17億元。

在計及發債錄得的864.7億元收入，以及償還78.05億元債項後，政府錄得綜合財赤為1,636.52億元。同時指出截至今年10月，財政儲備為5,709.34億元。

首7個月賣地收益37億元

陳茂波指出導致財赤擴大原因，是因為來自賣地收入減少。在今年2月份的財政預算案，政府公佈2023至2024年度的地價收入為194億元，對2024至2025年度的地價收入大幅調升至330億元，升幅高達70%。不過截至今年10月底，相關賣地收入僅37億元，佔原本預算約11.2%，遠未達標。

股樓交投淡影響印花稅收入

賣地收入不及預期外，股市及樓市交投淡靜亦影響政府印花稅收益。截至今年9月底的上半年，印花稅收入約239.57億元，按年減少16%。

利得稅及薪俸稅方面，在財政年度上半年分別錄得71.16億元及83.59億元。由於企業及市民繳交利得稅及薪俸稅的時間，集中於財政年度下半年，所以要待未來數月才會見到更全面情況。

莊太量指出，未有足夠數據顯示香港政府已陷入結構性。（黃浩謙攝）

莊太量﹕賣地收入減致財赤增

隨著政府在多何財政年度出現財赤，讓外界關注是是否已陷入結構性財赤。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，政府出現財赤原因與賣地收入減少，以及企業因出現資產減值而不用交稅，惟目前未有足夠數據顯示政府已出現結構性財赤。

他亦指出香港一向是採取積極不干預政策，難透過大幅加稅以解決財赤問題，因為這會大為影響營商環境，企業或個人或不再來港發展，直言財政收益是較被動。

莊太量認為可以用另一個維度去思考香港政府財政問題，提出可以對外匯基金規模封頂，因為當外匯基金規模超過一定水平時，已可以擔當支持港元的角色。他又指出外匯基金去年錄得2,000億元投資收益，今年首3季投資收益亦達到2,000億元，特別是在高息環境下，可以取得更多利息收入，若將有關收益能轉撥入財政收入，有助改益政府收益。

他又建議政府可以鼓勵香港有更多金融交易。因為政府財政收入並非只參考香港經濟發展，反而本港金融市場的交易，可以為政府帶來財政收益。

張翹楚指出部份地區地塊如加入額外條款，發展商興趣即時降低，導致入標不活躍。

張翹楚﹕政府與發展商出價有落差難就補地價達協議

此外就賣地收入方面，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，目前市場上有多方面影響政府地價收益，如目前只有推出發展成熟地區的土地才獲承接，其他地區地塊如加入額外條款，發展商興趣即時降低，導致入標不活躍。此外，補地價項目方面，政府與發展商出現一定落差，難以達成協議。