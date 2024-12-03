比亞迪要求供應商明年減價10%　官媒發文力挺：「議價」理所當然

比亞迪（1211）此前傳出要求供應商明年起，減價10%，惹來市場熱議。公司官方此前回應稱，每年與供應商談價為行業慣例，並非強制要求。



官媒指提出降價合理 理所當然、無可厚非

不過，官媒《人民網》撰文力挺稱，比亞迪議價理所當然、無可厚非，符合行業規則和市場規律。其認為，行業競爭激烈，車企相對於供應商處於於「買方」地位，因此公司提出降價的要求，是合理的需求，而不是非分要求。

文章中續指，從經濟規律看來，只有促進競爭，市場才能發揮配置資源的決定性作用。過去一段時間，汽車關鍵零部件幾乎全部掌握在少數企業手裏，價格一直居高不下。整車企業主動展開降價協商，才能避免陷入到為零部件企業「打工」的境地。

官媒《人民網》撰文力挺稱，比亞迪議價理所當然、無可厚非。（資料圖片）

讚比亞迪議價能力背後 為強勁實力

因此其總結稱，企業的市場優勢地位，既不是靠「天生血統」，也不是靠他人「拱手相讓」，需要依靠自身創新、敢於拼搏、不斷奮鬥掙來。而各行各業擁有進取精神，才能形成「你追我趕、良性競爭」的環境，才推進經濟社會的發展和科學技術的進步。

文章結尾表示，整車企業致力於優化供應鏈、系統性降本增效，契合新質生產力屬性要求，可以說是中國製造做大做強、提升自身競爭力的題中應有之義。包括比亞迪在內的無數中國企業，沿著一條符合經濟規律和市場規則的道路一路走來，發展到今天，他們議價能力的背後，正是這種蓬勃發展賦予的強勁實力。