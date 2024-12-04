ANT BANK 呈獻：香港01經濟高峰論壇2024 ｜興革蛻變 拓新產力

隨着全球經濟步入新一輪深刻變革，以技術創新為核心的經濟模式正迅速重塑產業格局。中國提出的「新質生產力」戰略，強調通過技術突破與產業升級推動高質量發展，為香港帶來了前所未有的機遇與挑戰。在此背景下，香港需要在鞏固自身優勢的同時，積極迎接產業革新和科技應用的浪潮，為未來經濟注入新動能。



為探討香港如何在這場全球經濟重塑中實現突破，《香港01》將於12月舉辦年度經濟高峰論壇2024，本次論壇邀請到香港特別行政區政府政務司司長陳國基先生擔任主禮嘉賓，為活動揭開序幕，以「興革蛻變 拓新產力」為主題，集結政商學界的專家，共同為香港的經濟轉型與產業升級提供前瞻性建議，助力香港在新時代背景下構建可持續發展的競爭力。

論壇將圍繞三大核心議題展開深度研討：金融創新、產業變革及人工智能應用，旨在為香港的經濟發展路徑提供清晰的方向。同場，《香港01》創辦人于品海先生將聯同香港-東盟協會首席策略顧問、香港大學哲學系助理教授黃裕舜教授，進行一場題為「香港如何發展新質新產力」的主題對談。

論壇主題一：金融創新—提升核心競爭力

資本市場的國際競爭日趨激烈，香港既需要持續優化市場生態以吸引更多高質量企業和投資者，也需要不斷更新監管框架以適應新興金融服務需求，同時也需要培養與吸納更多專業人才並繼續把握粵港澳大灣區建設帶來的新發遇，引領金融創新，推動香港經濟持續高質量發展。

嘉賓主持：

香港金融發展局主席李律仁先生

嘉賓講者（排名不分先後）：

香港特別行政區行政會議成員、立法會議員（功能界別- 商界）林健鋒先生

螞蟻銀行（香港）有限公司行政總裁梁姸勛女士

中國國際金融股份有限公司投資銀行部執行負責人許佳先生

論壇主題二：產業變革—打造新發展引擎

發展新質生產力必須有明確的產業支撐。香港的產業結構長期以來偏重金融、貿易等傳統行業，如何在保留自身優勢的同時培育新興產業，擁抱數字化、智能化浪潮，實現產業結構的戰略性轉型，是亟需解決的問題。香港需要進一步健全產學研合作機制，結合香港的制度和開放性，推進產業革新，打造新的發展引擎。

嘉賓主持：

香港大學經濟及工商管理學院經濟學、管理及商業策略助理教授王柏林教授

嘉賓講者（排名不分先後）：

香港特別行政區政府財經事務及庫務局前局長陳家強教授

引進重點企業辦公室主任任景信先生

麥肯錫資深董事兼大中華區主席倪以理教授

論壇主題三：佈局未來 — 搶佔人工智能高地

人工智能（AI）大模型的普及正在改變人類日常生活與經濟運作模式。粵港澳大灣區不少城市都在加快佈局人工智能產業，香港也有能力成為AI創新的重要力量，當前關鍵是抓住大灣區發展機遇，加強政策支持力度、優化科研體系、引導產業集聚發展，推進AI在金融、醫療、運輸等領域的應用，塑造香港在AI領域的全球影響力。

嘉賓主持：

《香港01》副執行總編輯任璐女士

嘉賓講者（排名不分先後）：

香港科技大學首席副校長郭毅可教授

京東集團副總裁、首席經濟學家、經濟發展研究院院長沈建光教授

中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心主任劉宏斌教授

澳門創新發展研究會會長林志軍教授

活動完結後將有論壇重溫，請密切留意《香港01》專頁！