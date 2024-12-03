滙豐私銀：美關稅政策未明　予中港股中性評級　恒指目標23420點

市場關注特朗普回朝，揚言對中國及其他國家加徵關稅。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，環球貿易存在不確定性，包括特朗普關稅政策，但相關措施推行的時間表、速度及幅度，均有待再評估。

據上一次中美貿易戰經驗，其也會豁免部分商品，減低對美國消費者影響。而聯儲局會視乎經濟數據再決定議息，故預計今年12月至明年6月的減息步伐將持續，每次減息25點子，聯邦基金利率目標區間將降至3.25至3.5厘。



料聯儲局12月減息25點子

至於對中國經濟及股市的影響，她指出中國對美國出口依賴其實已經有所大幅減低，而中港股市企業盈利結構，多以內需為主，出口佔比較小，但料貿易政策對估值波動性影響較大，海外投資者對於中國股市看法，會受貿易戰影響。

展望明年上半年，范卓雲預計，環球股票回報表現將會優於債券，而債券表現將優於現金。美國減稅及放鬆監管料將對美國資產有利，支持偏高比重配置美國股市及環球股票，以及看好美元觀點。同時建議增持英國、日本、印度及新加坡股票。由於外貿不確定因素高，投資主題會偏好依賴內需及對貿易政策敏感度較低的，看好環球科技板塊、自動化及人工智能、數碼基建及新世代醫藥等板塊。

圖為2012年4月3日，鏡頭下矗立在華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

料中央繼續出台支持經濟政策

該行近期將恒指目標價由21860點上調至23420點，相較不少其他大行多下調目標價。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，仍維持中港股市中性評級，上調目標價主要由於估值較過往五年平均值低，以及相信內地會繼續出台支持經濟政策，包括減息降準，提振股市政策如改善股東回報及企業管理，內房市場方面料會繼續幫助清理庫存，地方融資平台會推動轉換為地方政府債等。

不過，9月港股受支持政策提振，僅早期有較大升幅，基金經理對於行業及投資配置等，仍持有中性或觀望態度，因為市場表現較為波動，並受政策影響力較大。

明年GDP增幅料為4.5%惟未計入關稅影響

內地政府下周將召開中央經濟工作會議，預計將公佈GDP增長目標等。何偉華表示，預計今年內地GDP 增幅達4.9%，明年則放緩至4.5%，但後者未有計算入美國加徵關稅的影響。

板塊方面，會看好內地估值具吸引力的科網龍頭股，個別旅遊概念及具備盈利韌性的消費行業領袖。