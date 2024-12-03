摩根許長泰料恒指年底偏淡　評估中國經濟表現　要睇呢三個指標

展望2025環球市場，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，儘管目前經濟環境整體穩定，但仍需警惕投資潛在風險，尤其是在政策、通脹和地緣政治影響下的市場波動，故建議投資者可採取保守策略，維持6比4股債配置。



另外，許長泰預料，恒指在年底前呈橫行甚至偏淡。他解釋，內地政府雖然有措施推出，惟難見突破性發展。



中國經濟起色要視乎三大指標

談及中國經濟，許長泰表示，中國經濟需更多時間觀察。雖然中央在9月推出一系列組合拳，但市場對政策的期望遠高於現實。「因為就算有政策都未必會即刻有反應，但市場通常冇咩耐性，唔等得。」他續指，解決地方政府的財政問題，才是政策落地的關鍵。「如果地方政府嘅財政問題唔處理好，就算中央有更多的策略出台，效果都係事倍功半。」

他表示，目前評估中國經濟，需聚焦三個指標，分別是人均消費、房地產表現以及社會融資。「呢三個範疇起碼要維持2至3個月的理想數據，先會比較穩陣。」

許長泰指，評估中國經濟需聚焦三個指標。（資料圖片）

至於在美國方面，許長泰則指出本月美聯儲有機會減息，並預料明年全年減息1厘，高於市場預測半厘。他認為，儘管美國經濟當前整體穩定，但需要持續關注關稅政策的潛在影響。

投資宜選國策受惠板塊

對此，在投資選擇上，他指出可選擇一些受關稅影響較小的行業，如保健醫療以及服務業，另外，印度的軟件開發和後勤服務行業，因其低關稅風險，也是值得關注的板塊。

在港股方面，他則建議入手受國策支持、並不太受經濟周期波動影響行業，例如新能源、電動車及半導體行業。倘若中國經濟見起色，則可考慮在港上市的中資股，例如互聯網、電商股。