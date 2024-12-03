金管局推智安存自行鎖定存款以防騙　明年首季試行年底全面落實

金管局今年首10個月接獲與詐騙相關投訴個案683宗，雖較去年同期下跌35%，但數字仍處於高位。近期並出現新型騙案手法，包括騙徒假扮網上購物平台買家，發送釣魚連結，受害人被騙提供網上銀行帳戶及密碼資料，令騙徒可進行未經授權轉賬。

騙徒透過WhatsApp 假扮招聘人手於網上平台點擊購物推高銷量，受害人完成任務獲得佣金取得信任後，被騙存入更多款項至指定銀行戶口。



動用受保護存款需額外核實

金管局副總裁阮國恒表示，不少騙案涉及存款轉賬，為增強銀行客戶防騙的自我保護能力，諮詢銀行業界後，決定推出智安存（Money Safe），讓客戶可以按自身需要，指定部分銀行存款受保護，而要動用這筆受保護存款時，需親自前往分行，或者透過視像（數字銀行），進行額外核實程序，一般需時3日，過後方可解除。

受智安存保護的存款，在客戶未取消保護前將不能經任何渠道或方式轉出，例如提款、轉帳、自動轉帳、常行指示、信用卡及貸款還款，以及銀行費用等。若果客戶有真實急切需求，銀行會因應情況給予彈性，而無需等待3日冷靜期。

希望子女幫助年長父母善用智安存

他指出，智安存適合容易受騙的人群，希望子女能夠幫助年長父母使用。萬一騙徒說服進行轉賬，也可讓客戶有多一個機會「停一停，諗一諗」，而銀行職員也可有機會幫忙留意，從而減少篇案發生。措施涵蓋範圍主要包括零售銀行個人客戶，並適用於支票、儲蓄及定期戶口的港元及主要外幣存款，包括聯名戶口。

阮國恒預計，智安存將於明年首季試行，料主要為包括大行等個別零售銀行參與。而金管局明白這涉及大規模系統改動及員工教育，會讓銀行分階段逐步推出，希望未來9個月能夠推出，並不遲於未來12個月內落實。意味明年底前，本港零售及數字銀行，均需全面落實智安村。

銀行明年上半年起提供不開通網上銀行選項

同時，為因應不時有客戶被誘騙開設網上銀行或手機銀行而蒙受損失，金管局要求銀行向客戶提供預設不開通網上銀行平台的選項，如要取消，與智安存一樣，需親臨分行並由銀行職員進行反詐騙相關的核實程序。銀行預計於明年上半年起陸續向客戶提供相關服務。

另外，可疑帳號警示機制範圍將於12月8日起擴展至涵蓋自動櫃員機包括存鈔機的交易。22家參與銀行將逐步在自動櫃員機實施警示機制，並向用戶提供實施詳情。

在網上銀行及信用卡保安措施方面，金管局10月發出指引，要求發卡銀行年底前讓客戶透過銀行手機應用程式更安全認證網上信用卡交易，取代一次性短訊密碼。目前已有三成發卡銀行推出相關措施，據初步數據顯示，能夠減少近六成詐騙比率。金管局並已就擴展相關措施至網上銀行諮詢業界，銀行普遍支持，料會適時公佈實施時間表及細節。