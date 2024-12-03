美元強戰世界｜離岸人民幣跌破7.31創一年新低｜法國政府面臨垮台

近期，美國候任總統特朗普的關税威脅和法國政局動盪，推動美元走強，加上中國寬鬆預期加劇人民幣下行壓力。

今日，離岸人民幣一度跌穿7.31，最低至7.3148，現有所回升，最新報7.2988。

在岸人民幣一度跌穿7.29關口，最低至7.2996，最新報7.2899。

離岸人民幣、在岸人民幣均創去年11月以來的新低。今日，官方開出的中間價報7.1996，較上日的7.1865下調131點，創近15個月新低。

對此，澳新銀行集團亞洲研究部主管Khoon Goh認為，由於對關税的擔憂，人民幣走弱，儘管當局目前將中間價限制在略高於7.20的水平，但這可能無法阻止即期匯率進一步走弱。

分析師預計，人民幣兑美元匯率將在2025年突破17年來的低點，最悲觀的觀察人士預測人民幣將下跌約10%。

美元強勢回歸

分析來看，美國候任總統特朗普、候任財政部長貝森特，都青睞強美元，加上特朗普的關税政策對歐洲和中國都相對負面，美元持續保持強勢，非美貨幣則走弱。

從9月30日以來，美元指數已經累計漲6.17%，期間最高觸及108.071，隨後回調，近兩個交易日又連續上行，最新報106.5760。

近期，歐洲出現震盪，法國總理巴尼耶強行通過法國預算案，政府面臨垮台風險。受此影響，歐元走弱，推動美元指數走高。昨日，歐元兑美元一度大跌超1%，今日繼續下跌0.12%，最新報1.04857。

與此同時，特朗普對中國產品的關税威脅也是影響人民幣走弱的一大因素。

週六，美國當選總統特朗普要求金磚國家承諾不創建新貨幣或支持另一種貨幣取代美元，否則將面臨100%的關税。

特朗普將於明年1月20日就職，他上週表示將對中國商品徵收10%的額外關税。在競選期間，他還曾威脅將對中國的產品徵收超過60%的關税。

關鍵在國內政策

展望人民幣未來的走勢，機構普遍認為，關鍵還在於國內政策層面的措施。在一份報告中，花旗分析師表示，由於缺乏短期催化劑，美元兑離岸人民幣的下行風險有限。

花旗認為，下一個重大財政政策出台窗口是12月中旬的中央經濟工作會議，任何財政刺激措施都可能是保守的。

光大證券認為，10年期國債收益率與人民幣匯率出現聯動。10年期國債利率跌破2.0%後，人民幣匯率貶值壓力加大。

當前利率和匯率的決策核心是國內政策，經濟工作會議期間是政策博弈的關鍵時間點。

合理的市場預期意味着政策加速當前市場趨勢的概率不大，但若維穩匯率的訴求增強，貨幣當局可能重新安排境內流動性，從而削弱債市上漲支撐。

國君證券則認為，如果美聯儲在12月的議息會議上表態偏鷹，那麼美元在年底前保持強勢，應該是可以期待的。過去數年中另一個慣例，是年初的美元會相當強勢。

如果美元在2025年初重拾季節性，那麼對於非美貨幣而言，未來的路將顯得崎嶇不平。