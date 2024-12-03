韓國一號戒嚴令5大重點：全國言論受司令部控制　無逮捕令可抓人

韓國戒嚴司令部發布一號戒嚴令宣布自2024年12月3日23:00起在韓國全境公佈以下事項：

1.禁止國會和地方議會、政黨的活動和政治結社、集會、示威等一切政治活動。

2.禁止否定自由民主主義體製或企圖顛覆的一切行為,禁止假新聞、捏造輿論、虛假煽動。

圖為2023年3月1日，韓國總統尹錫悅與夫人金建希一同在首爾出席「三一運動」（日本殖民統治時期朝鮮半島爆發的一次大規模民族解放運動）104周年紀念活動，舉起國旗歡呼。（Photo by Jung Yeon-Je - Pool/Getty Images）

3、所有的言論和出版都受戒嚴司令部控制。

4.禁止造成社會混亂的罷工、怠工、集會行為。

5、包括實習和住院醫生在內的正在罷工或離開崗位的所有醫務人員在48小時內回到本職工作，如果違反，將根據戒嚴法進行處罰。

6.除了反國勢力等體制顛覆勢力外，一般國民將盡量減少日常生活的不便。 對於違反上述戒嚴令者，可以根據大韓民國戒嚴法第9條（戒嚴司令官特別措施權），在沒有逮捕令的情況下進行逮捕、拘禁、扣押搜查，並根據戒嚴法第14條進行處罰。

有分析指，這次事件或是尹錫悅政府用以轉移視線。(Getty)

韓國交易所稱，交易將於週三(12月4日)恢復正常。韓元兌美元跌1.9% 為2022年10月以來的最低點。2024年12月3日晚上10時後，韓元兌美元進一步下跌，現跌1.9%至1,429.99，為2022年10月以來的最低點。韓國戒嚴司令部宣布，違反戒嚴令者可以在沒有逮捕令的情況下被逮捕。