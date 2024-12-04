財政預算案諮詢｜陳茂波﹕不希望在稅務優惠與其他地區惡性競爭

財政司司長陳茂波就新一個財政預算案，向金融及相關專業服務界進行諮詢。有本地傳媒報道指出陳茂波不希望在稅務優惠上與其他地區惡性競爭，指出政府會盡快恢復收支平衡，為未來挑戰作好準備。



新一份財政預算案將會在明年2月26日發表，陳茂波周二與金融業界等進行線上諮詢會，出席的包括銀行、金融、會計及證券業界代表。據了解，會上來自各界別的代表均期望來年政府能提供稅務優惠，支持行業發展。

陳茂波在會上指，本港競爭力是政府基本考慮，稱如果要與鄰近地區在某一個範疇競爭，稅制競爭不可以輸給對手，但亦不可以「鬥低稅率」。如果在稅務優惠可與對手看齊，競爭的會是營商環境、人才以至產業生態等，認為香港作為國際金融中心，在金融服務方面仍遠遠拋離其他地方。他又指，政府希能望盡快恢復盈餘，重建資產負債表，當一旦再遇上「大浪」時能夠應付。

陳茂波指出，政府資源不能過份傾斜。（蘇煒然攝）

陳茂波強調，政府資源不能過分傾斜，否則會引起市民負面觀感。對於有聲音認為政府削減開支應先向公務員「開刀」，他指不少私營機構薪酬以政府為指標，不應低估震盪。

對於政府估計全年錄得約1000億元赤字，有業界代表認為應擴闊稅基，例如提高物業租賃印花稅等。