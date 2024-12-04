MPF｜GUM﹕11月強積金人均賺326元　美股基金正回報6%　表現最佳

強積金顧問公司GUM公布11月強積金表現。11月強積金成員人均賺326元，年內11月內累計賺23,742元。



11月GUM強積金綜合指數為247.3，升0.1%。GUM強積金股票基金指數為334.9，跌0.3%，GUM強積金混合資產基金指數為250，升0.7%，GUM強積金固定收益基金指數為128.8，升0.2%。

在今年首11個月，GUM強積金綜合指數為247.3，升9.7%。GUM強積金股票基金指數為334.9，升14.1%，GUM強積金混合資產基金指數為250，升8.6%，GUM強積金固定收益基金指數為128.8，升2.6%。

GUM又指出，在今年11月美股基金錄得6%回報，為表現最佳資產類別。環球股票基金及日本股票基金分別升3.5%及2.6%。港股基金及港股基金（追蹤指數）均跌4.3%，月內表現最差。

在今年首11個月，美股基金累計回報25.1%，為眾股票基金中最佳，日本股票基金累計回報18.2%。至於港股基金（追蹤指數）回報16.2%。

GUM常務董事陳銳隆指出：「候任美國總統特朗普的減企業稅和減少規管等政策方向皆有利企業發展，推動美股上揚。而新一輪貿易戰的陰霾下，中港股市反覆下跌，拖累整體強積金股票基金表現。年初至今強積金成員平均回報達9.7%，若12月份中央經濟工作會議有後續的財政刺激方案，有望今年強積金回報達雙位數升幅。」