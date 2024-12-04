TVB委任老臣子曾勵珍出任執行董事　即日生效　任期3年

電視廣播（0511，TVB）宣布委任助理總經理（戲劇製作）曾勵珍為執行董事，今日（4日）起生效。



公司指出現年72歲的曾勵珍，自1974年加入無綫電視以來，一直在戲集製作上以敏銳眼光與管理團隊成員發揮最佳水平，不斷挖掘出優秀劇本及演藝製作人才。

公司又指出，與曾勵珍就出任助理總經理（戲劇製作）訂立一份連續服務合約，每年年薪為454.45萬元，並由公司按其10%年薪支付退休金供款，以及有權收取年度酌情花紅。

公司又指出，已與曾勵珍訂立了一份執行董事委任函件，任期自2024年12月4日起為期3年。按照公司章程細則的規定，曾勵珍將擔任公司董事職務至隨後舉行之股東大會為止，惟彼合乎資格可於該大會上選舉。倘彼於該大會上成功獲選，彼須按照公司章程細則之退任及重選連任之規定。

曾勵珍不會收取董事袍金

自2021年12月1日起，公司已制定了一項只有非執行董事有權收取董事袍金的政策，因為執行董事已收取的行政人員薪酬應涵蓋彼等作為董事的服務。因此，曾勵珍出任執行董事將不會得到額外袍金。

曾勵珍獲TVB委任為執行董事。（資料圖片）

許濤以外另一位執行董事

在曾勵珍獲委任執行董事前，TVB董事局內只有行政主席許濤出任執行董事。目前TVB董事內有9名成，許濤及曾勵珍以外，7人為非執行董事或獨立執行董事，包括黎瑞剛﹑徐敬﹑盧永仁及盛智文。不過目前曾勵珍並無加入任何董事會內的委員會。

據公司資料顯示，高級管理人員包括總經理（節目內容營運）曾志偉﹑總經理（商務營運）蕭世和，執行董事及助理總經理（戲劇製作）曾勵珍。其中曾志偉及蕭世和為行政委員會成員。