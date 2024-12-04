美股AI人工智能｜需求強勁！軟件巨頭營收超預期，盤後飆漲超12%

週二，得益於企業雲投資的強勁支出，雲軟件巨頭賽富時（Salesforce）公佈的上財季營收超預期，並上調了年度營收指引的下限。

受此影響，Salesforce股價美股盤後上漲10%（最高超12%），最新報366.5美元/股，該股今年以來已累計漲超26%。

RPO（剩餘履約義務）同比增長10%

具體來看，Salesforce上財季的收入同比增長8%，至94.4億美元，超過分析師預期的93.5億美元。

GAAP每股攤薄收益為1.58美元，同比增長26%，超出分析師預期的1.44美元；運營利潤率為20%，同比增加2.8個百分點。

經調整後的每股收益為2.41美元，同比增長14%，低於預期的2.44美元。調整後的營業利潤率為33.1%，高於預期的32.2%。

此外，Salesforce上財季實現訂閲收入88.8億美元，同比增長9%。

值得注意的是，Salesforce的RPO（剩餘履約義務）在上財季達到了531億美元，同比增長10%。

展望未來，Salesforce目前預計，2025財年的營收將在378億美元-380億美元，同比增長8%-9%。

而此前的預測範圍為377億美元-380億美元，高於分析師預期的378.6億美元。

其中，本財季的銷售額預計將在99億美元-101億美元，同比增長7%-9%，分析師的預期中值為100.5億美元；

每股收益將在2.57美元-2.62美元，分析師的預期中值為2.65美元。

AI Agent產品需求強勁

一直以來，Salesforce在其新產品Agentforce上押下重注，希望藉此重振增長率，並與微軟等其他科技公司一道，在開發能夠自主完成任務的AI代理方面開闢了新的領域。

去年10月，Salesforce推出了Agentforce產品，每次對話的初始定價約為2美元。

此前8月，Salesforce表示，Agentforce平台以公司的數據云為基礎，該數據雲繼續表現強勁，是其歷史上增長最快的產品。

另據摩根士丹利預測，AgentForce在美國客户服務代表中保守市場的預期20億美元，樂觀市場預期200億美元。

在週二的電話財報會議上，Salesforce高管透露，將在第四季度招聘1400名員工，以幫助滿足對Agentforce日益增長的需求。

要知道，在投資者的壓力下，Salesforce近兩年來一直在削減成本，包括裁員。由此可見，其AI Agent產品需求強勁。

Marc Benioff表示：「Agentforce是我們在Salesforce平台中為企業構建的完整人工智能系統，它是一次突破性轉型的核心。」

對於Agentforce，華爾街紛紛表示看好

Third Bridge的分析師Charlie Miner稱：「（Salesforce）真正的轉折點取決於Agentforce的執行和採用。」

在業績公佈前，花旗集團的分析師Tyler Radke寫道：「Agentforce已經以風暴般的速度超越了客户關係管理。」

不過，也有分析人士認為，Salesforce需要大力推動企業對其服務的採用，才能突破個位數的百分比增長，達到15%左右的百分比增長。

Emarketer的Jeremy Goldman指出：「Salesforce 8%的年增長率是穩定的，但沒有達到科技投資者喜歡的驚人速度。要實現15%左右的增長，最現實的時間點可能是2027財年或更晚。」