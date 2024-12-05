韓國戒嚴｜韓國擬啟動2200億穩定市場基金　央行擬擴大回購操作

【韓國戒嚴/南韓戒嚴/解嚴】韓國總統尹錫悅突於周二（3日）深夜發出緊急戒嚴令，但遭國會反對，結果在周三（4日）凌晨解除。事件引發當地金融市場動盪，韓國股市在今日（5日）早段仍向下，截至當地時間上午9時24分，KOSPI指數最新報2454畸，跌0.39%。匯市方面，美元兌韓圜最新報1,414.75，升0.16%。



為穩定市場人士情緒，當地官方擬啟動市場穩定基金。據《路透》報道，韓國企劃財政部表示，政府將啟動價值40萬億韓圜（約2,203億港元）的市場穩定基金。

企劃財政部聲明稱，韓國央行可能會在必要時購買政府債券並擴大回購操作，政府正在密切關注市場，並將在必要時根據應急計劃部署措施。

為穩定市場人士信心，於周三上午，韓國央行將於當地時間上午9時左右，召開特別會議。韓國央行召開緊急會議後，指出有需要時增加短期流動性，並採取穩定外匯市場措施，如果需要，還將提供任何特別貸款以向市場注入資金。

《路透》亦引述分析，認為韓國央行周三曾入市干預匯市。

韓國經濟不振, 總統尹錫悅夫婦的自身醜聞不斷, 本身就民望低落, 在「戒嚴鬧劇」過後, 2024年12月4日，民眾上街要求他下台。(Reuters)

另一方面，國際評級機構標普表示，近期韓國政治動盪帶來的負面影響不太可能導致該國AA評級在未來一兩年改變。

標普在一份聲明中表示，韓國在短暫實施戒嚴後恢復相對穩定，證明政治制衡發揮作用，對市場情緒的負面影響應符合當前信貸指標要求。

標普提到，投資者信心可能需要一段時間才能恢復正常，對經濟、財政和金融指標的衝擊程度需要時間來釐清。「這在很大程度上取決於韓國政治體制在安撫投資者方面的反應，從而降低投資者在做出涉及韓國的決策時可能會採用的風險溢價」。