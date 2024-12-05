通用汽車中國業務陷虧損　擬重組變陣　料有逾50億美元減值及支出

通用汽車（美：GM）示警稱，其中國業務陷入困境，在今年第四季度，將合計產生價值超過53億美元，折合至少413億港元的資產減值及開支。



預計減值至少26億美元 另關閉部分廠房

具體而言，與上汽集團組成的合資企業，上汽通用汽車，預計將減值26至29億美元。此外，另有一筆業務重組開支，用於重組在華業務，包括關閉部分廠房、優化投資組合等，預計該筆費用為27億美元。

不過大部分重組成本雖會在第四季列賬，導致當季的利潤受影響，但為非現金支出，料不影響調整後的稅前收益以及自由現金流。

通用汽車（GM）首9個月在華虧損3.47億美元。（資料圖片）

首9個月在華虧損3.47億美元 按年轉虧

中國業務曾是通用汽車重要的利潤來源，不過近年漸轉蝕，今年首9個月，通用汽車的在華業務已虧損3.47億美元。但在2023年同期，則實現了3.53億美元的盈利。在今次減值前，通用汽車截至去年底，對其與上汽集團合資企業的股份估值為64億美元。

而今年前11個月，上汽通用汽車銷量下降59%，至37.1萬輛。相較之下，比亞迪（1211）作為內地電動車龍頭，11月的單月銷量就超過50萬輛，廝殺激烈在所難免。