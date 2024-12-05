許正宇﹕逾60間重點企業帶來420億投資　創造逾1.7萬就業機會

財經事務及庫務局局長許正宇今日在UniCom International Technology Conference（UITC）大會暨中國聯通（香港）創新研究院成立儀式上致辭，稱政府與來自內地及國際的重點企業建立合作，涵蓋人工智能、大數據、生命健康科技、及金融科技等領域，當中很多已計劃在港設立國際或區域總部。截至目前，共有60多家重點企業預計將帶來420億元投資，創造超過1.7萬個就業機會。



政府正在制訂公司遷冊機制，讓企業毋須在原註冊地清盤，即可直接遷冊來港，保留法人團體身分，確保業務持續運作。這將大幅簡化流程、節省成本，吸引更多企業選擇香港為區域或國際總部。

陳浩濂指出，截至今年10月香港擁有逾1100間金融科技公司。

港金融科企逾1100間

另一方面，財經事務及庫務局副局長陳浩濂今日在立法會上表示，截至今年10月香港有超過1,100間金融科技公司，一年之間增長了約15%。

政府會持續推動央行數碼貨幣、移動支付、數字銀行、虛擬資產交易等的科技應用，並促進香港穩定幣以至web3生態圈健康、負責任和可持續發展。

此外，在引資引才方面，「新資本投資者入境計劃」於今年3月1日開始接受申請，廣受不同界別有意來港投資和發展的投資者歡迎，截至11月底已接獲超過700宗申請，預計可為香港帶來的投資將超過210億元。