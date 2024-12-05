彭博﹕置地擬出售新加坡MCL Land　叫價逾8.2億美元

《彭博》引述知情人士指，香港置地旗下的全資附屬公司MCL Land正尋求以高於其賬面值11億新加坡元（約8.2億美元）的溢價出售這家總部位於新加坡的公司。香港置地正與潛在的財務顧問洽談，以協助準備交易。上述人士表示，有關商議仍在進行中，香港置地亦可能選擇保留該等資產。報道指香港置地的一位代表拒絕置評，而MCL地產則無立即回覆置評要求。



香港置地在10月底表示，將退出建設銷售型（build-to-sell）住宅發展業務，專注於亞洲門戶城市的投資房地產。因此將不再投資於建設銷售領域，並將積極從這個業務回收資本﹔公司又預計至2035年，在協力廠商資本的積極參與下，通過私募基金和房地產投資信託等，將投資房地產管理規模從400億美元增至1,000億美元﹔積極回收高達100億美元的資本，包括把資產注入房地產投資信託。在新戰略和專注業務將實現息稅前利潤倍增，並且沒有一個城市佔比超過四成。

香港置地在新加坡上市的股票今年已升近29%，市值約為100億美元。據MCL地產官網，集團在亞洲主要城市，主要在香港、新加坡、北京及雅加達，擁有及管理超過 85萬平方米的優質寫字樓及高級零售資產。