澳洲會計師公會調查｜企業明年招聘意向為2020年以來最高

澳洲會計師公會調查顯示，2025年香港的經濟前景和商業信心將進一步改善，超過一半的受訪者人士預測他們公司的收人將在明年增長，公司在擴展計劃上變得更為積極，招聘意向達至2020年以來的最高水平。



調查於10至11月進行，共訪問568位香港的高級管理人員及來自不同行業的會計和金融專業人士。受訪者對香港經濟持相對樂觀的態度，其中63%的受訪者預計明年本地經濟增長。香港的稅制（31%）被評為明年提升香港的經濟和營商環境的最大正面因素，而消費模式轉變(26%）和中美關係緊張（26%）則被視為兩大挑戰。56%的受訪者認為香港具有高國際競爭力。

63%受訪者預計明年香港IPO總集資額將會上升。51%的受訪者預期他們企業的收入明年將會增加，以5%至20%的預計收入增長為主。

企業預期將會增聘人手並增加薪酬以挽留人才，以支持企業預期的收入增加及擴展。57%的受訪者預計，他們的公司將增加企業僱員人數，是自2020年以來最高的新招聘意向，當中以大型企業為主。預計薪酬亦將提升，62%的受訪者預計在明年會加薪。

為應對不斷改善的營商環境，受訪者預期測他們的公司將投資先進技術（38%）、銷售和市場推廣活動（37%），以及開拓香港以外的市場（36%）。調查中有相當高比例的受訪者表示，他們的企業計劃未來3年擴展至國內外地區，其中中國內地（40%）仍是首選。

儘管成本管理仍然是許多公司的首要戰略重點，但已由今年的39%下降到明年的27%。同時，預計將有更多公司專注於拓展新市場或增加海外業務（27%），以及創新和科技及數字化（26%）。

受訪者對明年樓市價格走向的預測持不同意見，當中預計樓價格上升和下跌的人數接近，不過整體預計樓價上升的受訪者比過去兩年多。

澳洲會計師公會2024年大中華區分會會長葉耘開表示，調查結果顯示，香港的經濟和商業信心預計在來年穩步改善，中央政府和香港政府最近推出的刺激措施持續提升市場氣氛。降息周期的展開亦振興企業的信心，這些積極因素應該會在明年推動經濟回升，並進一步加強香港的國際競爭力。然而，外部的不確定因素仍持續令部分行業受壓，例如旅遊零售等。