首任加密沙皇?特朗普任命風投家David Sacks　掌AI及加密貨幣部門

美國候任總統特朗普宣佈，將任命知名風投家David O. Sacks爲白宮AI和加密貨幣事務負責人，這是美國聯邦政府首次設立這一職務。據CoinDesk報價，Bitcoin比特幣現報97913美元，日內跌3.29%。



特朗普在其自創的社交媒體平台上發文稱，David O. Sacks將成爲「白宮人工智能與加密貨幣主管」。

貼文續指，在這個重要的職位上，David將指導政府在人工智能和加密貨幣方面的政策，這兩個領域對美國未來競爭力至關重要。David將專注於使美國在這兩個領域，成爲明確的全球領導者，「他將保護網絡言論自由，並引導我們遠離大型科技公司的偏見和審查。他將致力於建立一個法律框架，以便加密貨幣行業能夠獲得其一直尋求的明確性，並在美國蓬勃發展」。David還將領導總統科學技術顧問委員會。

值得一提的是，David O. Sacks是Tesla創辦人馬斯克的密友，曾在 PayPal 成立初期與馬斯克一起擔任高管，是馬斯克斥資440億美元收購Twitter的投資者之一。今年4月，馬斯克和David O. Sacks曾一同舉辦一場主題爲「反對拜登」的億萬富翁晚宴。