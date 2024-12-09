華僑銀行︰目標未來5年港澳增聘10至15%員工　前線財管人才需求大

財富管理業務需求日漸升溫，各大銀行也磨拳擦掌，搶佔市場。其中，華僑銀行香港營運總監許慧嫻接受《香港01》訪問時表示，未來5年目標為在港澳地區增聘10至15%員工，目前港澳員工總數達2,800人，當中香港佔2,400人，故此辦公室面積也預計將隨需求而增加。現時該行對前線員工需求較大，包括財富管理方面的。她對於未來業務發展持樂觀態度，會看好財富管理業務前景，同時透過與母行聯動，捕抓更多內地市場包括大灣區，以及東盟市場的機遇。



許慧嫻表示，未來5年目標為在港澳地區增聘10至15%員工，對前線員工需求較大，包括財富管理方面的。（圖為新開的啟德AIRSIDE辦公室，顧慧宇攝）

目標明後年內新增包含財富管理中心的旗艦分行

許慧嫻表示，該行目標為明年或者後年內，新增起碼一家旗艦分行，包含財富管理中心及中小企服務櫃檯等，目前正在尋覓合適地點，包括尖沙咀、中環及銅鑼灣等旺區。

目前華僑銀行在香港及澳門分別有26家及11家分行，許慧嫻預計，未來5年會整合不少於20家分行。該行會推動銀行服務等方面的自動化，但相較主動裁員，會同時進行員工再培訓，以轉職去其他職位。而事實上，該行員工自然流失率僅有較低的兩位數百分比，低於市場水平。

推動自動化以再培訓代替裁員

許慧嫻表示，正在推動後勤辦公室升級轉型，將原先8個整合至4個，包括近日新開的啟德AIRSIDE辦公室。新辦公室選址在啟德，也希望能夠方便員工工作，幫助挽留及吸引人才，因為逾五成員工居住於九龍及新界，而該行大部分辦公室則在港島。

同時，有高達七成員工在早期內部問卷調查表示，相較在家工作，會更願意在辦公室工作，相信與香港在住屋方面，往往未能提供理想工作環境有關，而後者也能與同事間有更多互動。