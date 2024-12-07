債王格羅斯警惕美股熱潮　看好高息股及銀行股等具防禦性策略

對於不了解華爾街悠久歷史的觀察人士來說，2024年的市場狂熱似乎新鮮且危險。這與比特幣飆升，迷因股無緣無故反彈，看跌押注普遍虧損不無關係。《彭博》的報道卻指出，在今年80歲﹑人稱「債王」的格羅斯看來，美國市場邊緣掀起的這種狂熱從他出生前就已成為投資者的生活常態。



格羅斯於周四（5日）向《彭博》發出電郵，指出﹕「威爾·羅傑斯有句名言：不要賭博，用你所有的積蓄買一些好股票，耐心長期持有，直到這些股票上漲然後才賣掉。 如果一隻股票不上漲，那就不要買它」隨後又在社交媒體上發文，提到了席捲市場的賭博精神。

格羅斯日前向彭博發電郵，引述幽默大師羅傑斯名言，講及投資者的賭博縣神。

看好高息股及銀行股

已故幽默大師羅傑斯的這句格言相當於一個世紀前對動能投資的認可，該策略一整年都在發揮作用，並隨著特朗普勝選而再度盛行。「我在關注這股從眾浪潮，但對可能減緩或終結這場盛宴的情況保持警惕，」格羅斯表示，他看好股息豐厚的公司和銀行在內的防禦性交易。

周五（6日）在數據顯示勞動力市場持續活躍後，風險偏好再度升溫。標普500指數本周收盤觸及新高，納斯達克100指數年迄今上漲逾28%。信貸市場繼續證實美國企業界的良好氛圍，借貸溢價處於20多年來的最低水平。

在此過程中，最後剩下的淡友正在遭受打擊。彭博行業研究顯示，在126隻反向ETF中，今年僅有14隻上漲，平均虧損27%。

道富策略師﹕目前市場難被看淡

「眼下很難有看淡風險」道富宏觀多資產策略師Cayla Seder說。「流動性仍然充足，聯儲局已經開始降息周期，而經濟數據總體上繼續令人驚喜。」

報道又指出，對市場泡沫氾濫的疑慮在升溫，因為投資者追逐趨勢。最新跡象是比特幣本周早些時候突破了一度難以想象的10萬美元大關，廣泛的漲勢提振了整個數字資產行業，並激發了動物精神。

策略師稱Bitcoin屬強化版泡沫

Richard Bernstein Advisors LLC的負責人Richard Bernstein說，即使大盤不存在，七大超大型股也可能看上去有些過頭了。但比特幣呢？沒錯，這是個「強化版泡沫」，他說。「沒有什麼基本面因素。完全是流動性的問題。」

Lindsay Rosner認為，目前有很多好的理由看漲，也有很多理由支付保險費。「我們認為尾部對沖將繼續在投資組合管理中發揮重要作用，」這位高盛資產管理的多資產固定收益投資主管表示。「在等待美國政策明朗並繼續監測潛在通脹上行風險之際，我們在短期對風險環境持建設性態度。」