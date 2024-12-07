利福中國獲大股東劉鑾鴻私有化　每股作價0.913元　溢價近22%

利福中國（2136）獲大股東兼主席劉鑾鴻提出私有化，每股作價0.913元，較停牌前的0.75元有21.7%溢價。公司將於下周一（9日）復牌。



劉鑾鴻一方建議根據開曼公司法第86條，以協議安排方式私有化利福中國。

利福中國指出在充滿挑戰和不明朗的市場條件，以及股份交易流動性較低的情況下，私有化為股東提供溢價變現股份的機會。中短期內，中國零售業仍然充滿競爭和挑戰。

劉鑾鴻提出私有化利福中國。

內地零售業仍存競爭及挑戰

利福中國又稱，中國經濟一直面臨各種挑戰。儘管中國政府已宣佈多項旨在穩定經濟、刺激國內消費的措施，但措施實施和效果仍存在不確定因素。此外，中國消費者的消費決策變得更加審慎，中國的整體消費信心可能需要更多時間改善，因此預計在中短期內，中國零售業仍然充滿競爭和挑戰。

利福中國又稱，由於股份交易流動性相對較低以及股份交易價格呈下降趨勢，公司自上市以來並未進行任何股權集資活動，無法有效利用上市平台作為業務和未來成長的資金來源。因此，私有化預計將令要約人劉鑾鴻一方能夠著眼於長遠成長和利益制定戰略決策，而不受公司作為一家上市公司引致的市場預期、股價波動和合規要求的壓力。