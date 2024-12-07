美財長耶倫﹕商業房地產加密貨幣　成金融體系風險　提醒官員關注

美國財長耶倫（Janet Yellen）周五（6日）表示，即使通脹降溫和低失業率提振了整體經濟，但商業房地產和加密貨幣今年繼續對當地金融體系構成風險，認為相關部門及官員應該專注監控有關風險。



她暗示，金融穩定監督委員會（Financial Stability Oversight Council）的成員仍然專注於監控商業房地產有可能出現的信貸風險，並敦促官員們繼續關注華爾街應對相關風險的能力。

她補充，該委員會已加大力度應對加密貨幣和人工智能在內的重大技術變革帶來的新風險。認為此類創新可能為市場帶來潛在好處，例如提高效率，但同時也會帶來令人擔憂的風險，包括與網絡和第三方服務提供商相關的風險。

耶倫指出，委員會會繼續呼籲立法為穩定幣發行者建立全面的監管框架，並針對加密資產立法以解決已發現的風險。建議進一步構建跨機構專業知識，以分析和監控金融服務領域使用人工智能相關的潛在系統性風險，同時促進創新。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

另一方面，大行美銀對Bitcoin價格持續攀升，提出警告。該行投資策略師Michael Hartnett稱，多種風險資產到年底持續上漲，警告或已形成泡沫。 Hartnett表示，隨著比特幣市值現已超過2萬億美元，加密貨幣領域正在累積泡沫。標準普爾500指數市賬率已超過2000年3月科網泡沫期間的歷史高位。

他預期標普500指數或升至6,666點附近後將下跌，即較現時仍有10%上升空間。