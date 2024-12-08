中美貨幣戰未開拖　特朗普已密謀AI大戰｜伽羅華

特朗普上周在金融監管和AI領域作出兩項重要官員的提名，包括下一任SEC主席阿特金斯（Paul Atkins），以及AI和加密貨幣的政策指導薩克斯（David Sacks），這兩項任命讓比特幣價格爆上10萬美元，相關股票表現亦亮麗。



特朗普在司法部長、國防部長、FBI局長等提名都惹來頗大爭議，姑勿論他是否政治酬庸或民粹主義作祟，但讓人感到專業實幹並非任命官員的首要考慮，但他任命SEC前高級官員阿特金斯，卻可以讓SEC內部鬆一口氣，以阿特金斯對金融、特別是Fintech領域的熟悉和崇尚自由市場，他同時受到華爾街的歡迎。

SEC現任主席根斯勒（Gary Gensler）在任內將加密貨幣納入證券監管的資產，他對加密貨幣的監管力度甚至較傳統證券嚴格。加密貨幣是否等同證券，還是在某些情況下SEC才介入監管，例如首次代幣發行（類似IPO），這些議題在SEC內部和業界均引起頗大爭議。在根斯勒領導下的SEC認為，幾乎所有加密貨幣（除了比特幣）都是證券。

美國候任總統特朗普（Donald Trump）提名阿特金斯（Paul Atkins）出任SEC主席。（Reuters）

SEC監管加密貨幣立場將大變

相比下，阿特金斯的溫和管理哲學更符合特朗普「去監管」路線，他上任後可能取消根斯勒的一些限制，特別是已經面臨訴訟的沽空法規和氣候揭露規則，以及加密貨幣會計限制。例如，10月份SEC曾向多家加密貨幣公司提出訴訟，指控其造市和欺詐，阿特金斯對這些訴訟很可能重新評估。

相對於阿特金斯，特朗普對薩克斯的任命有些出人意外，《彭博》暱稱他為「AI和加密貨幣沙皇」，主要是Sacks與Tsar的諧音，其實他與兩大產業淵源不深，他雖然支持馬斯克的xAI，但他僅少量投資加密貨幣，對AI的投資更微不足道，所以任命他是考慮到他涉及利益衝突相對較少，若特朗普選擇first buddy馬斯克，相信馬斯克在科技界的對頭會有更大的反彈。

不過，薩克斯具有科技友善的世界觀和對政府監管長期以來的懷疑態度，科技界對他能推動加密貨幣行業鬆綁抱有很大期望，他曾在特朗普選舉期間參與助選籌款，應該勝任白宮與業界的直接溝通橋樑。

Craft Ventures合夥人David Sacks，獲特朗普提名出任AI和加密貨幣的政策指導。（Craft Ventures官網）

新加密貨幣與AI沙皇教走資

在他任命曝光後，有網民上載他以往在視頻的一段講話，薩克斯說：「如果你在中國創造了財富，而那裏有貨幣法規管控，政府又不斷強化其權力，把企業家軟禁起來，那你應該盡量把財富兌換成比特幣逃離。」薩克斯看似開玩笑，但也是客觀事實。加密貨幣有「去中央化」的特徵，它可以作為財富避險，因為它能逃避政府監管的洗錢工具，所以如何平衡科技創新及監管力度的界線，未來需要更深入的討論。

無論AI或加密貨幣產業，背後政策都打著特朗普MAGA的大旗，科技水平都要領先全球。適逢美中經濟與安全審查委員會（USCC）11月中提出一項類似當年製造原子彈的曼克頓式計劃，資助開發超越人類智慧的AI，以應對中美在AI技術的激烈競爭。

外界普遍認為，美國的AI技術是領先全球，中國排名世界第二，如果將美國最高端的大語言模型與中國同級模型相比，美國的可能領先18到24個月，但拜登政府圍堵中國高科技產業的政策看似凶狠，但執行時紕漏不少，令中國能從美台等地曲線進口高端AI晶片，所以制裁一直未達預期效果，而中美在大語言模型的差距開始拉近。

美國總統拜登。（Reuters）

拜登政府任期末亡羊補牢

在拜登任期尾聲，美國政府作出多項亡羊補牢的措施。12月2日拜登政府對將140家中國公司和它的海外實體列入貿易黑名單，包括晶圓廠、半導體工具公司和投資半導體的私募基金，是拜登任內規模最大的制裁行動。

10月24日拜登趕在總統大選前，公布關於提升美國在AI領域的領導地位的ＭOU，冀望利用AI實現國家安全的目標，這份ＭOU主要是應對中國AI科技發展對美國的威脅，是2022年10月對外（針對中俄等國）出口管制的延續，儘管姍姍來遲，但當中提到能源改革，是美國維持其AI競爭優勢的關鍵之一。

智庫機構CSIS瓦德瓦尼人工智慧中心主管Allen Greg經常與美國尖端AI公司如OpenAI、Anthropic、xAI等高管們對談，他綜合這些高管們的看法，提到中國AI公司DeepSeek及阿里巴巴推出Qwen模型，其中DeepSeek聲稱其最新模型超越今年9月才推出的OpenAI o1功能，具備推理和輸出「AI思考過程」的能力，中國AI技術快速發展，主要是受惠於官方規劃，很多垂直領域均有互補合作，美國AI產業則處於相互競爭態勢，所以中美AI技術差距並非一般人想像般大。

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前與特朗普於海湖莊園會面。（Reuters）

特朗普重視AI能源需求

隨着候任總統特朗普明年1月20日上台，對拜登發布關於AI國家安全的ＭOU大致照單全收，因為當中很多內容照抄特朗普競選時的承諾，每次特朗普被問及AI政策，他都強調能源供應的重要性，原因是美國在電廠建設遠遠落後中國，需要政策主導更多這方面的投資。

在納指七雄中，朱克伯格與特朗普的關係一直緊張，但自從上月27日他親赴海湖莊園拜會特朗普，兩人關係有所緩和。臉書母公司Meta上周二透露正在尋求核電開發商建議，希望從2030年代初開始增加1Gigawatt至4Gigawatt，以助其實現AI和環境目標。朱克伯格加大對電力投資，是對特朗普政策交出投名狀，看來AI公司親自投資發電設施已成大趨勢。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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