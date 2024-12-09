碧桂園楊惠妍﹕全力以赴保交樓　會盡快帶領公司回歸正常經營

碧桂園（2007）董事會主席楊惠妍在12月6日召開的月度管理會議上，再次強調要全力以赴保交房，鼓勵全體員工共同努力面對挑戰。她對公司未來充滿信心，將盡快帶領公司回歸正常經營的狀態，並將繼續深耕房地產行業。



碧桂園於網站發布的月度管理會議新聞稿稱，保交房是當前房企的核心使命，不僅意味着對客戶的鄭重承諾，更是公司恢復正常運營的重要基礎。

據第三方統計顯示，碧桂園於今年首3季累計交付房屋套數繼續位居行業榜首。總裁莫斌表示，12月是全年任務完成的關鍵時點，保交房的壓力仍然很大，但集團必須迎難而上，確保任務順利完成。

稱保交房過程中會嚴控質量

管理層在會議上強調，保交房工作中，要與政府及各利益相關方保持密切溝通，通過多方協作確保資源的有效利用，努力推進各項工作。保交房，不僅要保證數量，更要注重質量。莫斌表示，抓進度當然非常重要，同時也要努力提升客戶滿意度。嚴格管控質量，對業主提出的問題積極回應、及時解決。

莫斌指出，保交房和確保農民工工資支付要相提並重。在保交房的前提下，要確保農民工工資的支付，特別是農民工工資專用賬戶的資金，必須直接支付到每位農民工的手中。